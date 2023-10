Igman ima novog trenera: Mulalić preuzeo klub iz Konjica!

Bivši trener Željezničara sada je na klupi Igmana.

Izvor: Facebook/Radio Konjic

Fudbalski klub Igman danas je imenovao Edisa Mulalića za novog šefa stručnog štaba.

Predsjednik kluba Đahid Muratbegović u izjavi za “Radio konjic” potvrdio je angažman nekadašnjeg trener sarajevskog Željezničara i istakao da su promjene u klubu bile nužne s obzirom na loše rezultate Igmana.

"Od danas šef stručnog štaba FK Igman je Edis Mulalić. Stanje na tabeli, nedisciplina, kao i kazne nisu urodile plodom. Razgovarali smo sa Dženisom Ćosićem i dogovorili da su promjene neophodne, a da li smo napravili dobru stvar to će vrijeme pokazati. Nažalost, zadnji rezultati ne idu nam u prilog. Startovali smo korektno, poslije četiri utakmice devet bodova, poslije toga nikako da dođemo do pobjede, u nedjelju igramo sa Širokim, pa ćemo vidjeti. Mulalić je poznato ime, možda trenersko malo manje. Postoji jedna ideja da nam treba čvršća ruka, možda su nam i igrači stariji, možda nemaju motiva, previše zadovoljni, ali, evo nadamo se da svaka promjena donosi nešto bolje", kazao je Muratbegović.

Mulalić će biti jedina promjena u stručnom štabu.

"Nudili smo Dženisu Ćosiću da ostane pomoćnik Mulalića, nije to prihvatio iz njemu poznatih razloga, a nudili smo mu i da radi u omladinskom pogonu. Razmišljali smo o Amelu Murtiću da ga uključimo sa prvom ekipom. Ostala ekipa stručnog štaba braća Elezović, Kovačević, trener golmana, svi ostaju na usluzi gospodinu Mulaliću onoliko koliko mu budu trebali", naveo je Muratbegović.

Edis Mulalić rekao je dace pokušati sve da izvuče Igman iz teške situacije.

"Mislim da ćemo svi zasukati rukave i pokušati da se izvučemo iz situacije koja nije toliko zavidna, ne bi došlo ni do ovih promjena da je bolja situacija. Nadamo se da ćemo zajedno sa igračima i uz podršku navijača uspjeti da izvučemo što više bodova. Očekuje nas teška utakmica u nedjelju, Široki je u vrhu igra dobro. Imaćemo zajedno tri-četiri treninga, vidjećemo za šta će to biti dovoljno. Očekuje nas zahtjevna utakmica, pokušaćemo da to odradimo na najbolji mogući način“, rekao je Mulalić, prenosi radiokonjic.ba.

On je naveo da će reprezentativna pauza dobro doći za uigravanje ekipe.

"To će nam dobro doći kako bi igrači pokušali da prihvate nove zahtjeve. Trebaće vremena da igrači prihvate moj stil, mislim da ekipa diktira način postavljanja igrača. Moj zadatak je trenutno da izvučemo maksimum iz ovog što imamo, imamo sigurno par varijanti u glavi, pa ćemo vidjeti", istaknuo je Mulalić.

FK Igman trenutno je deseti na tabeli sa ostvarenih devet bodova.