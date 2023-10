Šokantna ispovijest bivšeg igrača Barselone: "Tjerali su me da kažem da je Mesi najbolji ikad"

Kevin Prins Boateng otkrio svoju najveću laž o Lionelu Mesiju.

Bivši reprezentativac Gane Kevin Prins Boateng ovoga ljeta završio je fudbalsku karijeru, a nastupao je za brojne velikane: Hertu, Totenhem, Borusiju Dortmund, Portsmut, Đenovu, Milan, Šalke, Las Palmas, Ajntraht Frankfurt, Sasuolo, Barselonu, Bešiktaš, Fiorentinu i Moncu. Boateng je gostovao u popularnom podkastu Rija Ferdinanda, gdje je otkrio da je lagao kada je rekao da je Lionel Mesi najbolji igrač na svijetu.

"Čim sam došao u Barselonu, pitali su me ko je najbolji fudbaler na svijetu. Morao sam da kažem da je Mesi. To je jedna od najvećih laži u mom životu. Uvijek govorim istinu, ali lagao sam jer inače ne bih mogao da igram za Barselonu. Navijam za Real Madrid od kada sam bio tinejdžer. Volim Kristijana Ronalda", izjavio je bivši fudbaler.

Boateng se prisetio perioda od januara do juna 2019. godine kada je stigao na pozajmicu iz Sasuola i nosio dres Katalonaca, za koje je upisao četiri utakmice ali bez golova.

"Mesi je pokazao da postoji rivalstvo između njega i Ronalda. Mesi je bio kapiten, ali on ništa nije govorio. Jednom smo pričali tokom tuširanja. Pitao me je li teško postizati golove u Italiji. Ronaldo je u to vrijeme bio u Juventusu. Time je pokazao da postoji rivalstvo između njih. Rekao sam mu da je teško, a Ronaldo je postizao golove u svakoj utakmici tokom tri godine".