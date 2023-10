Sramne poruke sa hrvatskog derbija: Splićani opet pjevali o ubijanju Srba!

Najvatrenije pristalice Hajduka iz Splita napravile haos na gostovanju u Rijeci.

Izvor: Profimedia/CROPIX/Bozidar Vukicevic

Nedelju dana nakon što je Hajduk u najvećem derbiju hrvatskog fudbala u Splitu savladao Dinamo iz Zagreba, izabranici Ivana Leka imali su novi težak ispit - i nisu ga položili.

Rijeka je golom Nike Jankovića sa bijele tačke pobijedila Splićane 1:0, a susret na Rujevici obilježio je i veliki skandal koji mora da zatrese region. Navijači Hajduka iz Splita opet su pozivali na ubijanje Srba!

Stihove koje koriste na svakom meču protiv Rijeke čuli smo i tokom novog derbija u hrvatskom fudbalu, praktično čim je policija dozvolila Torcidi da uđe na stadion. Oni su malo kasnili na meč, a poslije uobičajenog vrijeđanja na relaciji dvije navijačke grupe počele su pjesme o ubijanju, iako su Srbi danas na teritoriji Hrvatske svedeni na manjinu koja u ukupnom stanovništvu učestvuje tek sa nekoliko procenata.

"Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobiću pola tvoje Armade. Šugava Rijeko, puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba", zapjevali su navijači Hajduka iz Splita, što je sada već tradicionalno kada god gostuju u "Jadranskom derbiju". Nisu to ibli jedini uvredljivi stihovi koje je Torcida pjevala u derbiju kola hrvatskog šampionata. Na Rujevici je moglo da se čuje "Od Vežice do Lovrana sve je puno muslimana, od Kantride do Turnića sve su djeca Popa Đujića."

U navijačkim okršajima grupa koje podržavaju Hajduk i Rijeku navijači iz Splita već godinama ističu u prvi plan uvrede na račun Srba. Po njihovom viđenju situacije, u Rijeci i okolini živi veliki broj stanovništva koje ima srpsko porijeklo, pa na to Splićani aludiraju pred svaki važan meč dvije ekipe koje imaju jedno od najvećih rivalstava u regionu.

Po popisu iz 2011. godine u Rijeci je živjelo nešto manje od 8.500 Srba, odnosno oko 6,5 odsto ukupnog stanovništva u gradu. Po istom popisu u Splitu je živjelo oko 2.500 Srba, odnosno oko 1,5 odsto. Ako ništa drugo, barem zbog njih ne bi trebalo da je normalno pozivati na ubijanje i vješanje na vrbe.