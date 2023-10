Vinko Marinović nakon osme vezane pobjede: "Očekuje nas pet derbija, bićemo spremni"

Treneri Borca i GOŠK-a prokomentarisali su današnji meč ova dva tima.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca stigli su do osme vezane pobjede u Premijer ligi BiH. Banjalučani su ovog vikenda slavili protiv ekipe GOŠK-a u Gabeli.

Trener crveno-plavih Vinko Marinović prokomentarisao je današnji meč i čestitao svojim igračima.

„Vrijeme je bilo teško i za jednu i za drugu ekipu. Dosta teška utakmica, samo što smo mi svoje šanse iskoristili. Takođe GOŠK je prijetio i imao svoje prilike, ali smo mi stigli do golova, a tim trećim golom sigurno da je utakmica bila završena. Čestitao bih svojim igračima koji su dobili već osmu utakmicu u nizu“, rekao je Marinović

Slijedi reprezentativna pauza, a nakon nje Borac očekuje serija teških utakmica. Dovoljno je reći da su naredni protivnici banjalučke ekipe Sarajevo, Zrinjski, Široki Brijeg, ponovo Sarajevo, pa Željezničar…

„Poslije pauze imamo pet derbija koji nas očekuju. U svakom slučaju čeka nas težak nastavak prvenstva i mislim da ćemo se dobro spremiti za te utakmice“, poručio je Marinović.

Trener GOŠK-a Denis Ćorić čestitao je Borcu na pobjedi te je svjestan da njegova ekipa nije iskoristila svoje šanse, što su crveno-plavi kaznili.

„Čestitam Borcu na zasluženoj pobjedi. Što se tiče same utakmice, nedopustivo je da primamo ovakve golove. Faktički su tri puta došlo do gola, osim ove situacije u 90. minutu, i postigli tri gola. To je cijena odrastanja evidentno je da u njihovoj ekipi ima iskusnih igrača, što se danas vidjelo, posebno u napadu“, poručio je Ćorić.

Banjalučani su se ovom pobjedom učvrstili na prvom mjestu Premijer lige BiH te imaju sedam bodova više od drugoplasiranog Veleža dok Sarajevo ima osam bodova manje, ali i utakmicu manje.