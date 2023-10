HRVATE IZ AJAKSA PLJUJU NA TELEVIZIJAMA! "Pošaljite ga nazad u Zagreb, ne može ovako!"

Ovog ljeta su u Ajaks stigla trojica Hrvata u transferima vrijednim oko 30 miliona evra, a zbog loših rezultata sada su prvi na udaru.

Izvor: Profimedia

Hrvatski fudbaler Josip Šutalo (23) stigao je ovog ljeta u Ajaks iz Dinama u transferu vrijednom 20,5 miliona evra i postao je jedan od najskupljih igrača u istoriji "kopljanika", a činilo se da sve ide kao po loju jer je u jednoj od svojih prvih utakmica ponio čak i kapitensku traku. Međutim, zbog katastrofalnih rezultata koje Ajaks bilježi ove sezone i sveopšte krize u klubu, Šutalo je zbog etikete skupog pojačanja - jedan od onih koji su prvi na udaru.

Tako je njega napao čuveni fudbaler Ajaksa Endi van der Mejde tokom gostovanja u jednoj TV emisiji: "Najskuplji defanzivac u istoriji Ajaksa ne priča ni sa kim u Ajaksu, ne druži se, ne pije kafu... Samo razmišlja kako da se vrati u Zagreb", poručio je on i "udaranje" po njemu se nije samo na tome završilo.

U istoj emisiji, poznati holandski trener Dik Advokat, koji je takođe bio i selektor Srbije, komentarisao je ponašanje reprezentativca Hrvatske: "Pošaljite ga kući, vidite koliko novca možete dobiti za njega, ne može više ovako".

Interesantno je da je i Jakov Medić, još jedan Hrvat iz Ajaksa pristigao ovog ljeta za tri miliona evra iz Sent Paulija, takođe na udaru javnosti. Njega je novinar Hugo Borst prozvao u svom članku: "Bilo bi pristojno da se kaže da je najbolje odigrao gotovo sve lopte koje su išle po strani ili nazad, a kada bi driblao ili dodavao - to je izgledalo smiješno i beznadežno. Medić ne može da se brani, da gradi igru, ne može da igra fudbal. Sumnjivo je što su ga kupili", naveo je on.

Podjednako sumnje izazvala je i kupovina trećeg reprezentativca Hrvatske. U pitanju je Borna Sosa koji je stigao iz Štutgarta, a zbog njegovog transfera na udaru je bio sportski direktor Sven Mislintat koji se sumnjičio za korupciju i podnio je ostavku, ali najviše zbog očajnih rezultata.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!