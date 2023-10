Sraman intervju hrvatskog fudbalera: "Teroristi Hamasa su isti kao Srbi!"

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske Đovani Roso nije birao riječi...

Izvor: Profimedia

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske Đovani Roso (50), dugogodišnji fudbaler brojnih izraelskih timova, uporedio je Srbiju i Hamas! Nakon niza terorističkih napada koje su jedinice Hamasa izvele, a na koje je podjednako brutalno odgovorio Izrael, hrvatski mediji upitali su za mišljenje nekadašnjeg fudbalera.

Kada je dobio priliku da priča o zemlji u kojoj je proveo najveći dio karijere, Roso je zaključio da je to što je Hamas uradio isto kao "kada su Srbi napali nas", davne 1991. godine. Iako postoje brojni detalji koji nisu ni slični u ove dvije priče, Đovani je uspio da izgura svoju poentu uz napomenu da će Izrael pobijediti uz podršku Amerike!

"Zemlja je do prije mjesec dana bila podijeljena između desničara, koji su snažno podržavali Netanjahua i drugih demonstranata na ulicama koji su bili protiv njegovog pokušaja da reformiše pravosudni sistem, nije bilo mjesta za kompromis. To me podsjeća na naš rat 1991. godine, kada su nas Srbi napali, sve razlike su nestale i jedino je bilo važno odbraniti zemlju i dobiti rat. I Izrael će sigurno pobijediti u ovom ratu", rekao je bivši hrvatski fudbaler za "Jutarnji list" i dodao:

"Ne znam da li ste pratili izjavu Džoa Bajdena koji je poručio nekim stranama da ne učestvuju u terorističkim aktivnostima u narednim danima i nedjeljama. Očigledno je mislio na Hezbolah i Iran. Nosač aviona koji je ljetos bio u Splitu je već stigao ovdje. Ne znam da li će Hezbolah poslušati, mi ovdje u Haifi se spremamo za njihov napad, ali ako intervenišu, rizikuju kao nikad ranije jer su Amerikanci pritekli u pomoć."

Roso je rođen u Splitu i po imenu i prezimenu jasno je da ima italijansko porijeklo. Ipak, nastupao je za hrvatsku reprezentaciju u čijem dresu je zabilježio 19 mečeva, a ima i izraelski pasoš jer je godinama igrao u toj zemlji. Ponikao je u Zadru, igrao za Zagreb, pa onda redom za Hapoel Ber Ševu, Hapoel Haifu, Beitar Jerusalim, Makabi iz Haife, Makabi iz Tel Aviva, pa ponovo Makabi iz Tel Aviva prije nego što je u Hajduku iz Splita završio karijeru 2009. godine.