"Zmajeve" čekaju Ronaldo i društvo, Savo optimista: Imam jedno iznenađenje za vas...

"Ne bih bio zadovoljan bodom", rekao je selektor BIH Savo Milošević, iako će njegova ekipa u ponedjeljak igrati ni manje ni više nego Portugala.

Pobjeda nad Lihtenštajnom na debiju Save Miloševića na klupi BIH podigla je atmosferu i samopouzdanje u redovima reprezentacije BIH koja će u ponedjeljak imati mnogo teži ispit.

Na Bilinom polju u Zenici „zmajevi“ će u ponedjeljak dočekati Portugal lidera Grupe H koji se već plasirao na EURO 2024 sa maksimalnim učinkom – sedam pobjeda u sedam mečeva.

Uprkos tome selektor Milošević ističe da njegovoj ekipi treba pobjeda i da ne bi bio zadovoljan bodom.

"Iskreno, ne bih. Mogu da budem zadovoljan ili nezadovoljan igrom. Ako želimo da se borimo, nama treba pobjeda. Ne treba bježati od odgovornosti. Dokle god imamo šansu, mi se moramo boriti. Može se desiti i da izgubimo i budemo zadovoljni onim što pokažemo. Jasno je da igramo protiv fenomenalne ekipe", rekao je Milošević.

On je dodao da selekcija BIH mora u svakoj utakmici da ima svoj stil igre i identitet.

"Imam iznenađenje za vas, ali ja mislim da mi možemo imati posjed sutra. Ja ću reći drugu stvar koja je jako bitna. Razgovaram sa momcima, mi moramo da igramo svoju igru. Imamo naš plan za mart, ali imamo i plan da idemo od utakmice do utakmice. Mi trebamo da gledamo sebe na isti način kao što smo gledali u prethodnoj utakmici. To nema veze sa snagom protivnika. Ono koliko mi možemo da uradimo, iako je drugačiji protivnik, mi moramo uvijek da dajemo naš maksimum i igrački i psihički. To je jedino način da odemo na Evropsko prvenstvo", rekao je selektor BIH.

Od Portugalaca ne očekuje da se opuste nakon što su obezbijedili plasman na EURO. Naprotiv.

"Da li će Portugal igrati drugačije sutra? Ja ne očekujem da igraju drugačije. Znam mentalitet Portugalaca, možda će trener promijeniti par igrača, ali oni će idalje tražiti pobjedu. Za nas će biti teška utakmica i siguran sam da će pokušati da pobjede i da ostvare perfektan skor u ovoj grupi. Mi smo pozitivni da mi imamo šanse i da pokušamo da napravimo isto", rekao je Savo Milošević.