Samo se srušio! Fudbaleri odmah napravili "ljudski štit": Jeziva scena - stigle prve informacije o poznatom napadaču!

Svi su se uplašili za njegov život.

Izvor: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

Holandski fudbaler Bas Dost, igrač "NEC"-a, srušio se na teren u toku utakmice protiv AZ Alkmara i situacija je bila užasavajuća i veoma opasna. On je pao bez kontakta sa drugim igračem, a kada je počela drama nasred terena, igrači njegovog i rivalskog tima su ga okružili i napravili "ljudski štit", da niko ne bi vidio šta se događa sa njim. U tom trenutku on je bio u nesvijesti.

Srećom, veteran (34) je u svjesnom stanju iznijet sa terena i na nosilima je sproveden do dežurnih službi, na dalja ispitivanja. On je bivši reprezentativac Holandije, za koju je od 2015. do 2018. odigrao 18 utakmica i dao jedan gol, a igrao je za niz klubova u svojoj zemlji i inostranstvu. Tako je bio član Herenvena, Volfsburga, Sportinga, Ajntrahta, Briža, Utrehta prošle sezone...

Pogledajte trenutak u kojem je meč prekinut: