"Ovaj klub je groblje trenera i igrača, umiru nam pred očima!"

Burna rasprava o krizi Mančester junajteda.

Izvor: MN Press/SkySportsPL

Legendarni kapiten Mančester junajteda Geri Nevil jedan je od najglasnijih kritičara aktuelnih vlasnika kluba, porodice Glejzer i poslije nedjeljnog poraza u derbiju protiv Mančester sitija ponovo je podigao glas protiv uprave. On je na društvenim mrežama otvoreno napadao rad rukovodstva i objašnjavao navijačima na koji način se prave greške pri dovođenju pojačanja.

Na pitanje jednog pratioca da komentariše to što je Antoni plaćen Ajaksu čak 100 miliona evra, a u posljednjih godinu dana je postalo očigledno da ne vrijedi toliko novca, Nevil je odgovorio otvoreno.

"File, shvatam o čemu pričaš, ali ako djeca iznova i iznova traže nešto, a roditelji samo popunjavaju čekove, koga kriviš za to? Što se tiče Antonija - tek smo bili izgubili od Brajtona i Brentforda i klub je bio u 'modu' da panično reaguje, kao i obično i rekao je 'Da' za dolaske Kazemira i Antonija", objasnio je Nevil.

S obzirom na to da je trofejni Brazilac (31) doveden iz Real Madrida na zalasku karijere za čak 70 miliona evra, lako je izračunati da je Junajted samo na tu dvojicu igrača potrošio ogromnih 170 miliona evra.

"To su Glejzeri, potpuna panika i nedostatak vođstva. Tako rade već 10 godina", rekao je Nevil, pa je objasnio na šta konkretno misli:

"Kristijano Ronaldo je krenuo ka Mančester sitiju i nastala je panika. Aleksis Sančez je krenuo ka Mančester sitiju i nastala je panika. Ajaks nije mogao da vjeruje da smo ponudili toliki novac. Vlasnici i direktori su ti koji ne odobravaju neke poslove. Slažem se sa tobom da Antoni mora da pruži više, ali taj transfer nikad nije ni trebalo napraviti pod tim uslovima", dodao je bivši kapiten Junajteda.

Takođe, Nevil je u jednom odgovoru Pepa Gvardiole na konferenciji za novinare vidio ogromnu "strelicu" usmjerenu ka Mančester junajtedu. Tu izjavu Španac je dao kada su ga pitali koja je "tajna" Mančester sitija. "Svi smo na istom pravcu - ja, izvršni direktor, sportski direktori, vlasnik kluba. Mislim da je zato klub tako stabilan", rekao je Gvardiola.

A Mančester junajted? Dok legendarni Džejmi Karager i dalje ne zna šta da očekuje od Junajteda, ni poslije 18 mjeseci mandata menadžera Erika Ten Haga, Nevil mu ovako odgovara:

"Da budem iskren, ne mogu da se ne složim sa tobom. Pričaš o Postekogluu u Totenhemu, pričaš o Emeriju u Aston vili... Oni su došli u stabilne sredine. Zamisli da si u ovom poslu, u fudbalskom klubu i da čuješ vijest da će doći jedan čovjek i da će 'počistiti' cijeli sportski sektor. Da li možeš da zamisliš šta se u ovom trenutku događa u sportskom sektoru oko Erika Ten Haga? To je toksična i negativna situacija. Svi misle da će svi ostati bez posla", odgovorio je Nevil nekadašnjem kapitenu Liverpula.

"Znam da možeš da kažeš 'Nastavite dalje, vi ste profesionalci', ali da li možeš da zamisliš šta se događa? Džim Ratklif (potencijalno novi gazda Junajteda) doći će i reći - svi iz sportskog sektora se sklonite. To se događa. Uvijek sam mislio da ta toksičnost pojede živog svakog menadžera, svakog igrača. Hari Megvajer će otići u Mančester siti, Mejson Maunt će otići u Liverpul, ovo ovdje je groblje za njih. Da li ćeš da kriviš djecu u učionici ili nastavnika?"

Karageru je u tom dijelu razgovora "skočio pritisak", pa je direktno napao Nevila i pitao ga:

"Dobro, to znači da ne smijemo da analiziramo Erika Ten Haga, ni da pričamo ni o jednom rezultatu Mančester junajteda? Svaki put kada izgube, sve uvijek vrati na gazde kluba. Naravno da navijači nisu srećni, ali pričamo o stilu fudbala. To šta radiš na treningu, na terenu, na utakmicama. To nema veze sa tim da li će Ratklif da dođe. Svaki vrhunski tim u ligi pokušava da igra dodavanjima od zadnje linije. Šta Mančester junajted pokužava da igra? Igra autsajderski fudbal, igra na kontranapade, igra dugim loptama? Nijedna 'top' ekipa tako ne igra", odgovorio je Karager.

Nevil mu je uzvratio:

"Potpuno se slažem sa tobom, da pričamo o menadžeru koji bi donio takvu strategiju i koji bi doveo igrače za autsajderski pristup. Erik Ten Hag je doveo osmoricu igrača iz lige gdje su igrali igrači kojima vjeruje, isto je bilo sa Mojesom, sa Žoze Murinjom, sa Van Galom. Ne kažem da nije odgovoran za greške koje pravi. Ima povrijeđenog Martineza, povrijeđenog Varana, Kazemira u sredini... Znači nije stvar u tome da li želi da igra iz zadnje linije, već da to ne može. Ti igrači bi mu pomogli da igra tako. Ni ja ne volim takav fudbal, ni ja ne shvatam koje su to uigrane akcije koju pokušavaju da primijene na terenu, ali šira slika Mančester junajteda je takva - da dolaze veliki treneri i igrači i 'umiru' pred našim očima. Zašto se to dešava? Da li možemo da odgovorimo na to pitanje!?"

Mančester junajted u ovom trenutku je osmi na tabeli Premijer lige, sa po pet pobjeda i poraza, dok u Ligi šampiona zauzima treće jmesto u Grupi A, sa tri osvojena boda u tri kola. Ispred njega su Bajern sa maksimalnih devet i Galatasaraj sa četiri, zahvaljujući pobjedi baš na Old Trafordu.

Junajted je posljednji put bio šampion Premijer lige pre 10 godina, pod vođstvom ser Aleksa Fergusona, a u domaćim okvirima od tada je osvojio samo jedan FA Kup, 2016. godine, iako su u međuvremenu sjedili na klupi i Dejvid Mojes, Luj Van Gal, Žoze Murinjo, Ole Gunar Solskjer, Erik Ten Hag...

Na međunarodnom planu, pod Murinjom je osvojen prestižan trofej - Liga Evrope, u ljeto 2017. godine, ali to je bio i jedini bljesak u prilično mračnoj deceniji "Crvenih đavola".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!