Legenda Mančester junajteda se stidi aktuelnog kapitena: Oduzmite mu traku, samo plače i kuka!

Nakon mančesterskog derbija, drvlje i kamenje na igrače Junajteda počevši od Bruna Fernandeša.

Izvor: Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Mančester siti je bez ikakvih problema slavio u gradskom derbiju protiv Mančester junajteda 3:0 (1:0) na Old Trafordu, a da stvar bude gora po tim Erika ten Haga - mogli su da prođu još mnogo gore. Zbog toga nakon utakmice pljušte kritike na račun igrača "crvenih đavola", prije svih kapitena Bruna Fernandeša, dok mediji ne štede ni trenera.

"Prva stvar koju bih uradio poslije meča je da mu oduzmem kapitensku traku. Znam da je to velika odluka, ali Bruno Fernandeš nikako nije materijal za kapitena", kazao je Roj Kin, bivši kapiten Mančester junajteda. Udario je na Portugalca koji je ponio kapitensku traku ove sezone i igra možda najslabije od dolaska u klub, ali je od statistike još važnije što nikako ne može da "prodrma" svoju ekipu.

"On je talentovan fudbaler, ali na osnovu onoga što smo vidjeli, on samo kuka, plače, diže ruke uvis stalno... To nije prihvatljivo. Kada pričamo o promjenama koje moraju da se prave - poput rukovodstva i trenera - ja bih počeo od kapitena jer trener nije sposoban to da učini. Fernandeš je sjajan igrač, ali je suprotno od onoga što treba za kapitena", naglasio je Kin.

Izvor: Twitter/footballdaily

Osim toga, Roj Kin nije štedio riječi ni kada je govorio o Eriku ten Hagu, koji je već skoro godinu i po dana menadžer Junajteda. Za to vrijeme ne može da se kaže da smo videli značajan napredak u timu, što se recimo "preko noći" vidjeli kada je Emeri uzeo Aston vilu, a Angelos Postekoglu - Totenhem. Zato se pita do kada će klub da trpi Holanđanina, odnosno koliko mu još "grejs perioda" preostaje.

"Ten Hag i dalje nema pojma kojih 11 mu čine najbolji tim. Glava mu se vrti od problema u klubu.... Gdje početi, a kako završiti? Defanzivno i fizički su razbijeni, neće spavati poslije utakmice od brige Siti se igrao sa njima, to su dva različita nivoa fudbalske igre", naglasio je Kin.

Poslije deset kola Premijer lige, Mančester junajted zauzima osmo mjesto sa 15 bodova, dok Mančester siti "dijeli" drugo mjesto sa Arsenalom sa po 24 boda. Prvoplasirani je Totenhem sa 26.