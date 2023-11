Velika posjeta navijača na meču Partizana i Jedinstva iz Uba.

Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen

Partizan danas gostuje u Ubu protiv prvoligaša Jedinstva na stadionu "Dragan Džajić", a dolazak aktuelnog lidera Superlige privukao je veliku pažnju navijača uprkos nepopularnom terminu (radni dan u 13 časova). Na tribinama su mahom mladi, čuje se i pjesma Grobara, a ovo je samo još jedna potvrda koliko se na Ubu voli fudbal.

Iako je Jedinstvo, klub koji godinama vodi Nemanja Matić, daleko još od superligaškog nivoa, ništa to ne može da im oduzme jer uvijek mogu da se diče koga su sve "dali" srpskom fudbalu. Između ostalog, to su pomenuti Nemanja Matić, pa i njegov brat Uroš, zatim Dragan Džajić, Dušan Savić i Radosav Petrović. Naravno, bilo ih je još mnogo koji su potekli sa Uba, ali i ovakva "petorka" je dovoljna za divljenje.

Vidi opis Na Ubu se voli fudbal - pune tribine protiv Partizana! Mali grad, a dao Džajića, Matića... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Arena Sport 1/ Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

"Pričali smo juče, Nemanja me je pozvao, pričali smo o mnogim stvarima vezanim za fudbal, to je divan čovjek, fantastična osoba, veliki prijatelj mog starijeg brata. Pozvao me je i zamolio za svog prijatelja dres Saldanje, naravno da može, kako da ne? (osmijeh). Pričali smo uobičajene stvari, on prati Jedinstvo Ub, nisam ga pitao za koga će da navija, ali sam siguran da želi da sve prođe u najboljem redu", rekao je Duljaj u najavi utakmice govoreći o Matiću.

Zanimljivo je to da je Duljaj prvi put vidio Matića još kad je budući as Čelsija, Benfike, Mančester junajteda i Rome igrao u Kolubari, u sezoni 2006/07. Stariji brat predložio mu je da ga odvede u Šahtjor... "To je bilo kad je Matić igrao za Kolubaru u Srpskoj ligi, brat mi je rekao 'dođi da vidiš jednog igrača'. Bio sam tada u Šahtjoru, gledao sam ga protiv Radničkog sa Novog Beograda, vidio sam mršavog momka koji sjajno barata sa loptom i podsjeća me na Slavišu Jokanovića. Rekao sam bratu - 'Kako sad da odem kod predsjednika i da mu kažem da imamo igrača u trećoj ligi, koji košta 20.000 evra?'. Brat mi je rekao 'Zažalićeš', a ja sam naravno zažalio. Vjerovatno Matić nije", nasmijao se Duljaj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!