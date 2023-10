U Subotici skočili jedan na drugog - u Kragujevcu se zagrlili! Duljaj i Menig otvoreno o sukobu

Igor Duljaj i Kvinsi Menig su riješili svoje nesuglasice što je bilo očigledno na meču Partizana i Radničkog iz Kragujevca.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Partizan je upisao desetu uzastopnu pobjedu u ligi trijumfom nad Radničkim iz Kragujevca 4:0, a na tom meču smo vidjeli i jedan upečatljiv zagrljaj! Kada je sa terena izašao Kvinsi Menig u 82. minutu kraj aut linije ga je sačekao trener Igor Duljaj i zagrlio ga.

Očigledno je da je na relaciji holandskog fudbalera i srpskog stručnjaka sve riješeno nakon nemilih scena u Subotici kada su se pred svima sukobili. I tada je Partizan pobijedio, ali je nažalost rezultat ostao u sjenci okršaja. Menig je prvi izašao u javnost i izvinio se:

"Sve je u najboljem redu, što mi je veoma drago. Razgovarao sam sa trenerom Duljajem iskreno o svemu što se dogodilo u završnici meča u Subotici, izgladili smo to na najbolji mogući način. Izvinio sam se i treneru koji je bio fudbaler ali i saigračima, jer je taj događaj donekle bacio sjenku na veliku pobjedu tima protiv Spartaka, a izvinjavam se i svim navijačima Partizana. Kako god izgledalo ili zvučalo, želio sam samo najbolje timu, želio sam da pomognem na terenu. Sada je sve kako treba, nastavljamo gdje smo stali pijre toga što se desilo u Subotici, ali sa tri važna boda na kontu", rekao je Menig za "Telegraf".

Sada se o ovoj situaciji oglasio i Duljaj i rekao da ne bi trebalo da se previše govori o tome. "Mora da se priča o golovima i o pobjedi Partizanu. Ta situacija je prevaziđena, Menig je dobar momak, nema tu problema. To su emocije, ne može čovjek to vještački da pokaže, ne možete to da kupiti", podvukao je Duljaj koji je još manje bio zainteresovan da priča o svojoj izjavi koja je podigla mnogo prašine.

