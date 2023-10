"Mora da bude lansiran iz Humske!" Legenda Partizana: Za to se ide u zatvor!

Zbog sukoba Duljaja i Meniga na meču Partizana oglasio se Ivan Golac.

Fudbaleri Partizana nižu pobjede u Superligi Srbije i trenutno imaju čak devet uzastopnih trijumfa, ali postoje i problemi u klubu - Igor Duljaj je nakon meča u Subotici govorio o platama svojih fudbalera, a mnogima je zapao za oko i njegov fizički obračun sa fudbalerom Kvinsijem Menigom tokom ovog gostovanja. Dešavanja sa meča prokomentarisao je i legendarni Ivan Golac!

Nekadašnji fudbaler Partizana oglasio se zbog sukoba trenera Igora Duljaja i krilnog napadača Kvinsija Meniga, uz napomenu da Holanđanin mora da bude otjeran iz kluba i to da pješke napusti stadion u Humskoj! Po riječima Golca ovaj incident obrukao je Partizan, a za šest decenija nije vidio ništa slično čak ni u klubovima koji imaju manji renome.

"To nije normalno ni za seoski nivo fudbala, a kamoli za klub renomea i ugleda kakav je Partizan. To je pokazatelj velikih problema koji su nagomilavani decenijama. I onda sve to ovako eskalira. Kad je nešto nezdravo i trulo, onda se ovo desi. Meni sve to nije normalno. Suludo je da igrač nasrne na trenera, šta god da je razlog. Treba tog momka lansirati iz kluba, pješke treba da ide iz Humske", priča za Kurir Ivan Golac i nastavlja: "Šest decenija sam u fudbalu, ne sjećam se da se išta slično dogodilo u Partizanu. Ovo je nečuveno. Ako su njih dvojica imali nesuglasica, onda to treba da riješe kao muškarci, u svlačionici, a ne ovako, hvatanjem za gušu i nasrtanjem na trenera. Na šta to liči? Zna li taj momak iz Holandije da je napravio kriminalni akt i da se za to ide u zatvor... Šta bi se desilo da je neki naš igrač na takav način napao trenera u Holandiji? Možete li da zamislite? Menig je stranac... Takva drskost, primitivizam i bezobrazluk... Kako je uopšte taj momak završio u Partizanu? Ko ga je birao?"

Podsjećamo, Kvinsi Menig i Igor Duljaj našli su se u sukobu u finišu meča, kada je krilni napadač trebalo da uđe u igru. Izmjena nije realizovana, a čini se da je holandski fudbaler poslije mjesta u startnoj postavi izgubio i status prvotimca Partizana. Teško je očekivati da će u narednom periodu dobijati minute kod mladog trenera, posebno kada se ima u vidu da crno-bijelima odlično ide u domaćem prvenstvu i da lagano bilježe trijumfe.