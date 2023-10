Menig se oglasio poslije sukoba sa Duljajem: Izvinjavam se, ali nije bilo nikakve tuče!

Kvinsi Menig se oglasio, privatno i javno se izvinio treneru Igoru Duljaju, ali je takođe istakao da nije bilo tuče sa strategom crno-bijelih.

Izvor: TV Arena sport 1/Screenshot

Vidjeli smo sukob Kvinsija Meniga i Igora Duljaja na meču Superlige protiv Spartaka, a sada se o tome oglasio holandski fudbaler. On je u izjavi za "Telegraf" rekao kako je situacija u najboljem redu i da se izvinio treneru zbog svog neprimjerenog ponašanja.

Crno-bijeli su taj meč dobili sa 3:0, ali je sve ostalo u sjenci sukoba. Menig je naglasio da se izvinio ne samo Duljaju već i cijeloj ekipi, a da je poslije svega i dalje dio tima.

"Sve je u najboljem redu, što mi je veoma drago. Razgovarao sam sa trenerom Duljajem iskreno o svemu što se dogodilo u završnici meča u Subotici, izgladili smo to na najbolji mogući način. Izvinio sam se i treneru koji je bio fudbaler ima ima razumijevanja, ali i saigračima, jer je taj događaj donekle bacio sjenku na veliku pobjedu tima protiv Spartaka, a izvinjavam se i svim navijačima Partizana. Kako god izgledalo ili zvučalo, želio sam samo najbolje timu, želio sam da pomognem na terenu. Sada je sve kako treba, nastavljamo gde smo stali prije toga što se desilo u Subotici, ali sa tri važna boda na kontu", rekao je Menig za "Telegraf".

On je takođe istakao da ga je začudilo to što je u medijima incident interpretiran kao tuča, a priznao je da je bio nezadovoljan minutažom i svojim igrama. To je na kraju dovelo do ružnih scena u Subotici.

"Biću iskren, nisam bio srećan što nisam igrao u prethodnim mečevima, a nisam bio ni potpuno zadovoljan sobom kada sam dobijao šansu i sve je to prouzrokovalo nervozu, frustraciju i reakciju koja nije primjerena, ali se dešava u svakom sportu, ne samo u fudbalu. Ipak, nije bilo nikakve tuče kako je napisano nasrpam fotografija koje su se pojavile, ne znam čak ni da li smo uopšte imali fizički kontakt, to me je malo šokiralo", dodao je on.

Menig je ove sezone igrao na 12 utakmica za Partizan i postigao je dva gola, ali je ukupno na terenu proveo tek 778 minuta, što je mnogo manje od njegove nekadašnje minutaže.