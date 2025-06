Zrinjski (opet) na Slovan: Hoće li Mostarci četvrti put u istoriji igrati sa timom iz Bratislave?

Do sada su se Zrinjski i Slovan sastali u tri dvomeča, odigrali su šest susreta, a Slovaci su svaki put bili uspješniji i eliminisali Mostarce.

Izvor: HŠK Zrinjski

U slučaju da eliminišu Virtus u prvom kolu kvalifiakcija, fudbaleri Zrinjskog igraće protiv Slovana iz Bratislave!

Današnji žrijeb ponovo je "spojio" timove iz Mostara i Bratislave, a ukoliko dođe do ovih mečeva, biće do četvrti put u istoriji da se sastaju u kvalifilkacijama. Dva puta su do sada odmjerili snage u kvalifikacijama za Ligu šampiona (2009. i 2023. godine), a jednom u kvalifikacijama za Ligu Evrope (2022). Svaki put kao pobjednik iz ovih mečeva izlazio je slovački tim.

Prvi put ova dva kluba sastala su se 2009. godine, u dvomeču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Golom Krešimira Kordića, Zrinjski je na stadionu "Pod bijelim brijegom" upisao minimalan trijumf, ali je u revanšu Slovan bio ubjedljiv, slavio 4:0 i prošao dalje.

Najbliži prolazu "plemići" su bili 2022. godine, kada su u Mostaru slavili 1:0 golom Nemanje Bilbije, zatim je u revanšu u Bratislavi bilo 1:0 za domaće i otišlo se u produžetke. Uspio je Zrinjski tada preko Igora Savića da izjednači u 102. minutu i dođe nadomak plasmana dalje, ali je Slovan u drugom minutu nadoknade drugog produžetka postigao gol za 2:1, pa su penali odlučili ukupnog pobjednika. Slovan je slavio 8:6 i prošao u treće kolo kvalifikacija.

U godini kad su ostvarili istorijski uspjeh i izborili nastup u Konferencijskoj ligi, Mostarce je na putu ka Ligi šampiona još jednom zaustavio Slovan.

SVAKO MALO - SLOVAN Ukupno je Zrinjski do sada odigrao 78 utakmica u Evropi, a ni s jednim drugim klubom nije odmjerio snage toliko puta kao sa Slovanom. Zrinjski je dva puta u kvalifikacijama ukrstio koplja sa Tobolom iz Kazahstana, bugarskim Botevom (Plovdiv) i slovenačkim Mariborom, dok je dva puta igrao i sa Legijom iz Varšave, od čega jednom u grupnoj fazi, a jednom u kvalifikacijama.

U sezoni 2023/24, Zrinjski i Slovan sastali su se treći put u istoriji. Ponovo je Zrinjski bio domaćin u prvom meču, ali za razliku od prethodna dva, u ovom nije slavio. Tim iz Bratislave pobijedio je 1:0 i stekao veliku prednost pred revanš.

U drugom meču Mostarci su odigrali bolje, ali su stigli samo do remija. Domaćin je poveo 2:0, a onda su gosti golovima Hrvoja Barišića i Antonija Ivančića u nadoknadi vremena stigli do časnog oproštaja od kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sada, ukoliko bh. tim uspije da eliminiše ekipu iz San Marina, igraće ponovo protiv Slovana, ali ovaj put prvi meč u gostima. On je zakazan za 22/23, dok je revanš 29/30. jula.

Dodajmo i to da će poraženi iz duela Zrinjskog i Virtusa takmičenje u Evropi nastaviti u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.