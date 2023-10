Brat mi je rekao za jednog klinca, koštao samo 20.000 evra! Igor Duljaj: Kazao da ću zažaliti zbog njega - i jesam!

Znate ko je bio taj igrač?

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan u srijedu igra utakmicu Kupa protiv Jedinstva sa Uba, na stadionu "Dragan Džajić", a trener crno-bijelih Igor Duljaj rekao je pred taj meč da ga iskustva iz igračkih dana opominju da se ne opušta. "I ja sam bio svjedok i učesnik mnogih utakmica u Kupu, kao što je Zemun, kad smo igrali 0:0, pa ispali na penale, pa Železnik 1:1, pa smo ispali na penale, pa opet protiv Železnika 1:4 na stadionu Partizana, a igrali smo u najjačem sastavu... Kup utakmice su specifične, ako se opustite i ne poštujete protivnika, može da dođe do problema".

Duljaj je bio upitan za to što će njegov tim igrati na stadionu koji nosi ime predsjednika Fudbalskog saveza Srbije i treće Zvezdine zvijezde. "I treba da se zove, jer je Dragan Džajić jedan od najvećih legendi. Nisam razmišlja o tome. Fudbal je fudbal, fudbal spaja ljude i nisam razmišljao o tome da ćemo igrati na stadionu koji nosi ime 'Dragan Džajić'".

Poznato je da je gazda Jedinstva Nemanja Matić, legenda srpskog fudbala koji trenutno igra u Renu. Uoči sutrašnjeg meča, Duljaj i Matić su se čuli. "Pričali smo juče, Nemanja me je pozvao, pričali smo o mnogim stvarima vezanim za fudbal, to je divan čovjek, fantastična osoba, veliki prijatelj mog starijeg brata. Pozvao me je i zamolio za svog prijatelja dres Saldanje, naravno da može, kako da ne? (osmijeh). Pričali smo uobičajene stvari, on prati Jedinstvo Ub, nisam ga pitao za koga će da navija, ali sam siguran da želi da sve prođe u najboljem redu"

Zanimljivo je to da je Duljaj prvi put vidio Matića još kad je budući as Čelsija, Benfike, Mančester junajteda i Rome igrao u Kolubari, u sezoni 2006/07. Stariji brat predložio mu je da ga odvede u Šahtjor... "To je bilo kad je Matić igrao za Kolubaru u Srpskoj ligi, brat mi je rekao 'dođi da vidiš jednog igrača'. Bio sam tada u Šahtjoru, gledao sam ga protiv Radničkog sa Novog Beograda, vidio sam mršavog momka koji sjajno barata sa loptom i podsjeća me na Slavišu Jokanovića. Rekao sam bratu - 'Kako sad da odem kod predsjednika i da mu kažem da imamo igrača u trećoj ligi, koji košta 20.000 evra?'. Brat mi je rekao 'Zažalićeš', a ja sam naravno zažalio. Vjerovatno Matić nije", nasmijao se Duljaj.

Upitan za spisak reprezentacije Srbije koji je selektor Dragan Stojković Piksi objavio u utorak, sa štoperom crno-bijelih Mihajlom Ilićem na spisku, Duljaj je rekao da ima poruku za šefa struke "orlova" i siguran je da neće zamjeriti što mu je šalje. "Mihajlov poziv je zasluga njegovih saigrača, koji imaju veliki udio u tome što on postiže ove godine. Naravno, u početku je bilo oscilacija, problema, to je normalno za mladog igrača. Vidio sam danas prošireni spisak, naravno da želim puno sreće selektoru koji odlično radi svoj posao i ako smem sebi da dozvolim, neka malo obradi pažnju na Kristijana Belića, a vjerujem da već to jeste uradio. Nadam se da se selektor neće ljutiti na mene".

Duljaj je rekao i da zbog obaveza nije mogao da povede ekipu na košarkaški derbi u ponedjeljak uveče, ali su bili u četvrtak na Evroligi i čestitao je crno-bijelima, uz poruku da dođu i oni u Humsku.

BONUS VIDEO: