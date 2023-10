"Imam sina od šest i po, nije to do godina!" Lekcija iz Humske fudbalerima Voždovca: Ne vidim tu ništa sporno!

Trener Voždovca održao iskren govor pred kamerom TV Arena sport.

Trener Voždovca Marko Savić postao je prepoznatjiv po svojim otvorenim i konkretnim izjavama kao i po svom trenerskom znanju. Poslije pobjede protiv Zvezde pokazao je da se dobro snalazi pred kamerom, a direktan je bio i u nedjelju uveče, nakon poraza od Partizana.

"Da bi dobili nešto više na ovakvom gostovanju, pojedini igrači moraju da uzmu više odgovornosti kad treba, a ne kad je besmisleno. To je iskustvo i nadam se da ćemo naučiti. Žao mi je što svaku školu umjesto godinu dana, mi učimo četiri. A, može da se nauči za godinu. Nadam se da ćemo početi da učimo brže".

Trener jako mladog tima je dodao:

"Imam sina koji ima šest i po godina, on je jako odgovoran. Imam ćerku koja je malo mlađa, ona je neodgovorna. A, moj sin sa šest i po je jako odgovoran, to nije do godina, već do karaktera, do svijesti. Mogu da budu svjesni i sa 18 godina, ne vidim tu ništa sporno u godinama. Princip igre se sigurno neće mijenjati, samo moramo da radimo bolje nego večeras, pogotovo u drugom poluvremenu".

Voždovac je nakon 12 odigranih utakmica na sedmom mjestu tabele, sa 17 osvojenih bodova.







