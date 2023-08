SRUŠIO ZVEZDU NA KROVU, PA PORUČIO SAMO JEDNO! Ko je trener koji je napravio čudo na Voždovcu

Voždovac je senzacionalno savladao Crvenu zvezdu i kaznio njene greške golovima.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Voždovca, Marko Savić nije dopustio svom timu da ga obuzme euforija poslije velike pobjede protiv Crvene zvezde (3:2).

"Zvezda je bila bolja, borli smo se koliko smo mogli. Mjerim igrače od ponedjeljka i to poručujem ekipi. Dešavaju se ove stvari, mi treba da budemo svakog dana ovakvi. To su mladi ljudi, a ja ih mjerim od ponedjeljka kakvi su ljudi i igrači", kazao je on.

Voždovac je pobijedio golovima već od starta, kada je strijelac bio Borisav Burmaz, bivši đak Crvene zvezde, koji nije htio da slavi taj pogodak nakon što je kaznio veliku grešku Miloša Degeneka.

Pred poluvrijeme je pogodio Mihajlo Nešković, kaznivši ogroman promašaj Zvezdinog napadača Vladimira Lučića, a "mat" je pao poslije sata igre, kada je Danilo Teodorović takođe kaznio ogroman kiks Aleksandra Dragovića, štopera i kapitena Zvezde.

Strijelci golova Voždovca imaju 21, 22 i 23 godine i ta mladost "zmajeva" nanijela je bolan udarac velikom favoritu, u čijoj igri očigledno ima dosta toga za dotezanje i korekciju pred Ligu šampiona. Ekipa Baraka Bahara u četvrtak će saznati ime protivnika u grupnoj fazi LŠ, a ove nedjelje je saznala kako ne smije da pomisli da izađe među najjaču konkurenciju na svijetu.

Marko Savić je zvanično postao trener Voždovca u junu, mada je i do tada bio u stručnom štabu dotadašnjeg šefa struke Nikole Puače, kraj Mihajla Trajkovića i ostalih, takođe mladih trenera. Sportski direktor "zmajeva" Bojan Leontijević pružio mu je podršku nakon što je Savić prethodno vodio mlade kategorije Voždovca i estonsku Levadiju, sa kojom je bio prvak i osvajač Kupa i Superkupa.

Pod vođstvom mladog trenera, rođenog 1984. godine u Beogradu, "zmajevi" su poslije pet odigranih kola neporaženi, sa učinkom od dvije pobjede, protiv Železničara i Crvene zvezde, i tri remija, protiv Radnika, IMT-a i Javora. Zahvaljujući takvom učinku, "zmajevi" su trenutno na visokom trećem mjestu tabele Superlige.