ZVEZDA IZGUBILA POSLIJE SKORO DVIJE GODINE: "Njeni" klinci na krovu kaznili šokantne greške najiskusnijih (VIDEO)

Crvena zvezda na krovu doživjela bolno otrežnjenje pred žrijeb za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde, Barak Bahar dao je veoma kratku izjavu poslije poraza od Voždovca, svog prvog na klupi crveno-bijelih.

Njegov tim je griješio u odbrani, kiksevima Miloša Degeneka i Aleksandra Dragovića, nije koristio šanse u napadu, gdje je Vladimir Lučić promašio sve neposredno prije drugog gola "zmajeva"... A mladi "zmajevi" su to kažnjavali i kažnjavali. I zasluženo pobijedili, golovima igrača koji su tek zagazili u dvadesete. Strijelci su bili bivši đaci Zvezde, Borisav Burmaz i Danilo Tedorović, Mihajlo Nešković, dijete Vojvodine koje je svoj put našlo van Karađorđa i Novog Sada.

"Nekad se desi da konstantno napadate, ali da protivnik iskoristi promašaje. Mislim da je 3:0 bilo previše, ali da smo iskoristili šanse iz prvog poluvremena i sa starta drugog dijela igre - pobijedili bismo. Moramo da naučimo iz ovog i da dobrom igrom u narednom periodu uzvratimo navijačima koji su i danas bili sjajni", rekao je izraelski stručnjak.

Burmaz Zvezda Voždovac Izvor: YouTube/TV Arena sport

Zvezda će u četvrtak saznati rivale na žrijebu za grupnu fazu Lige šampiona, a potom će sljedećeg vikenda ugostiti Novi Pazar u subotu na "Marakani" prije pauze zbog utakmica reprezentacije. U najjačem klupskom takmičenju zaigraće od 19. septembra.

Barak je u razgovoru za TV Arena sport bio upitan za to što su navijači podržali njegov tim. "Znači nam skandiranje, ali smo nažalost izgubili. Ipak, bili smo dobri do današnjeg meča i navijači to prepoznaju. Naravno, ne volimo da gubimo, ali i to se dešava i potrudićemo se da budemo bolji već u narednoj utakmici", dodao je Bahar.

Teodorović Voždovac Zvezda Izvor: YouTube/TV Arena sport

Za veliku opomenu cveno-bijelima ostaje to što su doživjeli prvi poraz u Superligi još od oktobra 2021, kada su pali u Surdulici protiv Radnika 2:1. Od tada Zvezda u Superligi nije pobijedila samo osam puta, od čega tri puta u derbijima protiv Partizana. Ovo ljeto donijelo je drugačiji početak sezone crveno-bijelih u odnosu na prethodnu.