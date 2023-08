Nikad to nisam rekao o Partizanu! Zvezdan Terzić se oglasio: Igor Duljaj me iznenadio

Generalni direktor Crvene zvezde objasnio je svoju izjavu o Partizanu

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da su izvrnute iz konteksta njegove riječi o Partizanu i da je pogrešno tumačeno kada je rekao da za "jaku Crvenu zvezdu nije potreban jak Partizan".

"Nikad, nikad, nikad nisam rekao ništa što bi moglo da potcijeni veliki Partizan. Ja sam uvijek govorio da kad pričamo o Partizanu, treba da ustanemo. Partizan je veliki klub sa velikom tradicijom i istorijom koju su gradile ljudske i sportske veličine. To je jedna dimenzija priče i ko god je komentarisao moju izjavu, izvrnuo je ono što sam rekao. Ovo što sam sada rekao, to ću uvijek ponoviti: Partizan je veliki klub i previše smo mi mali da bismo komentarisali i Partizan i Crvenu zvezdu kao dva najveća rivala. I to mora da se poštuje, ta dva velikana. To je jedan par cipela. Drugi par cipela je trenutno stanje Partizana u kojem se on nalazi. Partizan više nije konkurentan Crvenoj zvezdi. Ako šest godina zaredom osvajate šampionsku titulu i to ovako dominantno - ubjedljivo, pritom je Crvena zvezda postigla ovakve rezultate u Evropi… Svjedoci smo jedne realnosti da je Crvena zvezda igra u grupnoj fazi Lige šampiona, a da se Partizan muči da se kvalifikuje u Ligu konferencije, koja je trećerazredno takmičenje. To je realnost Crvene zvezde i realnost Partizana, to je to. Mi ne govorimo o veličini kluba i istoriji. Moj duboki naklon i poštovanje prema velikom Partizanu. A prosto danas Partizan ne odgovara Partizanu sa tim imenom, i istorijom i tradicijom. To su dvije različite stvari. Tako da mnogi pokušavaju da zamijene teze i da mi stave u usta nešto što nisam rekao. Jedno je veliki Partizan, istorija i tradicija, drugo Partizan u kojem se danas nalazi", rekao je Terzić za "Sportski žurnal".

Za njegovu navedenu izjavu bio je upitan i trener Partizana Igor Duljaj, čiji je rad generalni direktor crveno-bijelih takođe komentarisao.

"Partizan me je iznenadio u posljednjih mesec dana kako dobro izgleda. Iznenadio me, prije svega, Duljaj na način s koliko strasti i energije vodi tim. Iznenadio me Partizan kako je odigrao u Bačkoj Topoli i protiv Vojvodine u Novom Sadu. Kad su bili pod velikim pritiskom u revanšu protiv Azerbejdžana iznenadili su me kako su odigrali kvalitetno utakmicu. Nije bilo lako u onako lošoj atmosferi odigrati onako utakmicu. I s koliko je samopouzdanja on pozvao navijače i koliko je uticao na igrače. Tako da Partizan me iznenadio u posljednjim mjesecima na jedan pozitivan način. Stvarno jeste. A drugo, Zvezda pravi najbolje rezultate u Evropi u posljednjih 30 godina. Jesmo li svjedoci toga? A svjedoci smo da je Partizan jako loš? Zbog čega mi treba Partizan da me opominje? Ja razumijem, to je nekada bilo u vrijeme Tita, komunista: dajte narodu hljeba i igara, pa treba jaka Zvezda, jak Partizan, floskule. Ja ne vidim stvarno nijedan razlog. Ja bih volio kao sportista da Partizan bude bolji i kvalitetniji. Stvarno bih volio. Što to ima veze sa Crvenom zvezdom i sa našim motivom unutar kluba da kvalitetnije radimo? Znamo koje su naše obaveze, imamo pritisak od naših navijača sa zapadne i sjeverne tribine, i od strane medija, javnosti, da Zvezda mora iz dana u dan da bude bolja. Šta će meni Partizan da bi me motivisao da radim bolje? Imamo 25 bodova više od drugog na tabeli i pritisak od zvezdaške javnosti da budemo bolji i bolji", dodao je Terzić.