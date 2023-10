Igor Duljaj pravi rekorde s Partizanom, ali poručuje: "Meni to ništa ne znači"

Trener Partizana Igor Duljaj govorio je pred meč sa Voždovcem u Humskoj (18.30, subota).

Partizan je vezao čak deset pobjeda u domaćem prvenstvu od debakla u Konferencijskoj ligi, a trener Igor Duljaj pred pohod na 11. protiv Voždovca (nedjelja, 18.30) izjavljuje da to "ništa ne znači". Na konferenciji za medije pokušao je da spusti euforiju koja se stvorila zbog dobrih rezultata

"Rekordi su za atletiku, tamo se to gleda. U fudbalu sve ima svoj početak i kraj, tako da tome ne pridajem nikakvu važnost. Isto kao i pitanje jesenjeg prvaka. Šta to znači? Ja to nikada nisam vrednovao. Jedino što mi je bitno u ovom momentu je utakmica sa Voždovcem sutra i ništa više od toga", naglasio je trener Partizana pred meč u Humskoj, ali neće biti lako jer neće moći da računa na Belića i Kalulua, a vrlo vjerovatno ni na Ilića i Filipovića.

Ističe da je Voždovac veoma perspektivan tim pun mladih i talentovanih igrača, ali da ga ipak najviše zanima da njegovi igrači nastave da igraju u istom ritmu: "Saldanja postiže golove, asistira, ali dosta njih ne primjećuje koliko radi za ekipu, koliko se trudi. Ne samo on, nego i Nikolić, koji trči, uklizava... Svi su u službi ekipe i svako zna šta treba da radi. Nema sujete, svi znaju šta žele, svaki igrač mi je potreban. Od njih samo očekujem da budu maksimalno spremni za ono što nas očekuje. Ilić ima još mnogo, mnogo prostora za napredak. Na njemu je da radi, ponekad poleti, pa ga saigrači spuste na zemlju".

Duljaj ističe da mu imponuju ovacije navijača Partizana koji su ga pozdravili na košarkaškom derbiju, međutim i ovoga puta neće fudbaleri imati podršku svojih najvatrenijih pristalica na jugu. Bojkot i dalje traje.

"Imamo obavezu prema klubu, navijačima. U Kragujevcu kada smo igrali je bio radni dan, a došle su kolone automobila iz svih krajeva, ljudi su stigli da bodre Partizan. Činjenica je da bez podrške navijača ovo ne bismo mogli da uradimo. Igrači osjećaju da imaju poštovanje, ne samo zbog rezultata, nego što daju sve od sebe, a to svaki navijač cijeni. Nadam se da će dio ljudi koji su bili na košarci doći sutra da podrži i nas", naglasio je Duljaj.