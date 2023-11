Grobari će zbog ovoga još više voljeti Takija: Dao gol Zvezdi i to neće nikad da zaboravi - evo zašto!

Golgeter Partizana Nemanja Nikolić postao heroj u pobjedi na utakmici Kupa Srbije, pa otkrio detalj iz karijere.

Fudbaleri Partizana obezbijedili su prolaz u osminu finala Kupa Srbije minimalnom pobjedom (1:0) na Ubu protiv Jedinstva. Heroj crno-bijelih ponovo je bio jedan od ljubiomaca navijača u novoj sezoni, povratnik u Humsku Nemanja "Taki" Nikolić. Napadač Partizana zatresao je mrežu početkom drugog dijela igre, a za klupski sajt istakao je da nije bilo lako stići do pobjede.

Iako se takmiči u Prvoj ligi Srbije, Jedinstvo je pružilo dostojan otpor lideru Superlige Srbije. Ubljani su dugo odolijevali, pa se među navijačima Partizana javila panika - prisetili su se nekih mečeva sličnog tipa koje crno-bijeli nisu riješili u svoju korist. Toga je svestan bio i Nikolić, čiji je gol riješio pitanje pobjednika. A kada smo kod golova, zbog jednog je uramio dres i stavio ga u dnevnu sobu!

"Nije bilo lako u prvom poluvremenu! Ovo su utakmice koje pozivaju na oprez, jer se igra na ispadanje. Najbitnije je da je obezbijeđen prolaz u sljedeću rundu takmičenja! Uvijek postoji pritisak, jer je eliminacioni meč, posebno što se u prošlosti dešavalo da Partizan ne prođe dalje u utakmici u kojoj je izraziti favorit. Moram istaći da smo prvi put igrali u ovom sastavu, da su šansu dobili igrači sa manjom minutažom i svakome znači da uđe u ritam i dostigne željenu formu. Ono što me raduje je izraziti timski duh i što, bez obzira na to koliko ko igra, uvek je spreman da se podredi kolektivu i maksimalno odradi svoju ulogu kada je to potrebno", rekao je ljubimac navijača Partizana.

Trener Igor Duljaj pominjao je u najavi meča Nemanju Matića i jednu zanimljivu situaciju sa početka njegove karijere, a nekadašnjeg reprezentativca Srbije pomenuo je i Nemanja Nikolić u odjavi, prije nego što se osvrnuo na svoj pogodak protiv Crvene zvezde!

"Naravno! Sve pohvale za Jedinstvo i cijelu priču koju pomaže i podržava Nemanja Matić! Bili su dostojan rival koji je imao svoje šanse i odigrali su odličnu utakmicu. Uz ovakav rad i napredak, pred njima je svijetla budućnost i nadam se - nova lepa priča srpskog fudbala. Mi smo bili bolji u drugom poluvremenu", rekao je Taki i zatim se osvrnuo na golove: "Da ne zvuči otrcano, svaki gol je važan i lijep je osjećaj kada se postigne, ali ništa ne može da se mjeri sa trenutkom kada se to desilo u 'vječitom derbiju'. Taj pogodak mi je najdraži i pamtiću ga dok sam živ! A da mi se slučajno ne desi da zaboravim, uramio sam taj dres i stoji u dnevnom boravku."

Partizan čekaju gostovanje u Novom Pazaru i meč protiv Čukaričkog pre reprezentativne pauze, a zatim i nastavak prvenstvene trke u kojoj će se boriti da ostanu na čelnoj poziciji. Svi ti mečevi su za crno-bijele finala i Nikolić ističe da bi im značila podrška navijača na svakoj utakmici!

"Puno nam je srce kada na gostovanjima vidimo toliki broj Grobara i nema potrebe da objašnjavam koliko je lakše kada te nosi njihova pjesma i neprekidna podrška. Volio bih da tako bude i na JNA, jer je sa njima pobjeda uvijek bliža", istakao je napadač crno-belih i dodao: "Želja za pobjedom i maksimalna posvećenost ovih momaka se ne dovodi u pitanje, bez obzira ko je protivnik. Očekuju nas dva izuzetno teška meča, ali kao što i trener Duljaj uvek konstatuje - za nas je svaka sljedeća utakmica novo finale i, bez obzira na trenutni ritam i raspored, moramo ići preko svojih maksimuma da ostvarimo ciljeve."