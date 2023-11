Vlado Jagodić pred gostovanje na Grbavici: "Imamo pravo da se nadamo dobrom rezultatu, nemamo bolesne ambicije"

Trener Sloge, Vlado Jagodić najavio je gostovanje svoga tima na Grbavici.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Sloge iz Doboja nakon uvjerljivog trijumfa nad Sarajevom u prošlom kolu, ovog vikenda će odmjeriti snage sa drugim sarajevskim klubom – ekipom Željezničara.

Trener Dobojlija, Vlado Jagodić najavio je gostovanje svoga tima na Grbavici.

„Rekao sam to već, nama je svaka utakmica ista, spremamo se isto. Imamo nekakav svoj stil koji pokušavamo da njegujemo i da jednostavno ga usavršavamo. Svaki klub cijenim, pogotovo klubove iz vrha koji su višestruki osvajači kupova, prvenstava i tako isto i Željezničar.Imamo jednu jednu putanju koja je i prirodna jer svaki trener želi malo više vremena da ekipa saživi zajedno, da jednostavno usaglasimo zahtjeve i obaveze i evo to se kod nas polako dešava“, rekao je Jagodić koji je poručio da njegov tim rasterećen ulazi u ovaj duel.

„Imamo rasterećenu situaciju potpuno pred ovu utakmicu i iz tog razloga sam i rekao da je nama svaka utakmica ista, svaka ona donosi tri boda i svaka može donijeti i poraze. Bilo bi izuzetno dobro za nas da ponovimo dobru igru iz ovih prošlih utakmica. Igrati protiv Širokog i protiv Sarajeva i ne primiti gol je veliki napredak u našoj igri, a svakako da smo raznovrsni u fazi realizacije.”

Ipak, iskusni stručnjak vjeruje da njegov tim može odigrati dobro.

“Smatram da imamo pravo da se nadamo da na gostovanju na Grbavici možemo dobro odigrati. Da li će to biti dovoljno dobar rezultat to ćemo vidjeti kad se utakmica završi, ali u svakom slučaju svi ti Željini problemi koje oni trenutno imaju su njihovi problem”, rekao je on.

Jagodić je imao posebne riječi hvale o navijačim Željezničara.

“Mi razgovaramo o tim njihovim problemima, ali se ne bavimo mnogo njima. Svakako da zamjena trenera iziskuje neku novu vjerovatnu energiju. Oni još nisu imenovali trenera i sigurno da će tražiti neku novu energiju, a energiju imaju iz tribina. Ja sam to jasno rekao igračima mojima da Grbavica i sam uvod u svaku utakmicu sa himnom gdje pjevaju i staro i mlado dovoljno govori koliko je Željezenčar ozbiljan klub sa ozbiljnim novijačima i ozbiljnim gledaocima. I ako se ne prilagodimo samo toj vrsti, ne mislim na igru Željezenčara nego ambijent, mogli bi imati problema”, rekao je on pa dodao:

“Iskusna smo mi ekipa za takve stvari, ja vjerujem u moje igrače, rade izuzetno dobro za svaku pohvalu i mislim da imamo pravo se nadati za eventualno pozitivan rezultat.”

Jagodić neće moći računati na Amara Tahrića dok su upitni i Andrej Bosnić te golman Ilija Gučmazov.

JTrener Sloge je za kraj govorio o ciljevima svoga tima u ovoj sezoni.

"Nemamo bolesnih ambicija, znamo šta su nam ciljevi, to je opstanak u ligi i bilo bi dobro da nastavimo ovaj način funkcionisanja igranja, a onda se ne plašim da ne možemo napraviti dobar rezultat", zaključio je Vlado Jagodić.

Meč na Grbavici igra se sutra (4. novembar) od 16 časova.