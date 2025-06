"Bilo bi lako da odem u Saudijsku Arabiju": Bruno neće kod Sergeja i Mitra, drugačije vidi fudbal od toga

Kapiten Mančester junajteda odbio poziv da se odseli u Saudijsku Arabiju i zaigra za Al-Hilal

Izvor: Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Portugalski as Bruno Fernandeš (30) odbio je ponudu Al-Hilala da se odseli u Saudijsku Arabiju i za veliki novac zaigra kao saigrač Sergeja Milinković-Savića i Aleksandra Mitrovića.

"Bilo bi lako da odem u tamo, u Al Hilal. Znam tamošnje portugalske igrače veoma dobro. Ali hoću da igram na najvišem nivou i da se borim za najveće trofeje. Još sam u stanju to da radim i to još želim. Pričao sam sa trenerom Amorimom, zamolio me je da ne odem. Mančester junajted nije htio da me proda", objavio je klub njegovu izjavu.

Fernandešovo "Ne" objavljeno je u danu u kojem je trener Intera Simone Inzagi prihvatio da za 25 miliona ostavi nerazure i preuzme Al-Hilal. Fernandeš je odabrao drugačiji put, bez obzira na to što sljedeće sezone neće igrati Evropu sa Junajtedom.

Klub neće novac, svuda objavio "Ne"

Portugalac je kapiten Junajteda, lider ekipe i klub je njegovo "Ne" Saudijcima objavio na svojim nalozima na društvenim mrežama.

"Junajted mi je rekao da ne želi da me proda, da mogu da odem ako želim, kao i da klubu nije potreban taj novac. Pričao sam i sa trenerom Amorimom i ubjeđivao me je da ne idem. Odbio sam i bilo kako bilo, tako vidim fudbal i osjećam strast prema fudbalu. To je odluka koju sam donio", kazao je Fernandeš na okupljanju reprezentacije Portugala.

Njegova trenutna tržišna vrijednost prema Transfermarktu je 50 miliona evra, a Saudijci su bili spremni da više nego udvostruče taj iznos.

Al-Hilal spremao više od 100 miliona

Prema pisanju Bi-Bi-Sija, Al-Hilal htio je da plati do 130 miliona evra za Fernandeša, samo da dođe što prije i da u junu zaigra na Svjetskom prvenstvu klubova u Sjedinjenim Državama.

Ipak, ovog puta Saudijci nisu uspjeli da kupe koga su htjeli.

Fernandeš igra za Junajted od januara 2020, u 290 mečeva za klub dao je 90 golova i postao je jedan od najznačajnijih igrača kluba. Njegovo "Ne" daje nadu navijačima da će se klub izvući iz velike krize u kojoj se sada nalazi.