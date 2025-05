Nemoralna ponuda za trenera Intera: Srbi čekaju odluku, Arapi Inzagiju nude 30 miliona evra po sezoni!

Simone Inzagi u iskušenju da napusti Inter zbog ogromne koju mu navodno nudi Al-Hilal, klub za koji nastupaju Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić uskoro bi mogli da dobiju novog trenera, naravno pod uslovom da ostanu u redovima saudijskog Al Hilala.

Naime, sve su glasnije vijesti da bi trener Intera Simone Inzagi mogao biti u iskušenju da napusti klub zbog ogromne ponude Al-Hilala, koji mu nudi platu od 30 miliona evra po sezoni. Prethodno su italijanski mediji prenijeli informaciju da Inzagiju nude platu od 20 miliona evra, a sada se pojavila još veća cifra.

Zainteresovanost saudijskog kluba nije bila tajna, ali se do sada pretpostavljalo da će i on i Inter odbaciti tu mogućnost i nastaviti zajednički put. Međutim, to više nije sigurno. Brojni italijanski mediji prenose da će obje strane sačekati kraj finala Lige šampiona protiv Pari sen Žermena u subotu prije nego što donesu odluku.

Navodi se i da se predsjednik Al-Hilala tajno sastao sa Inzagijem u jednom hotelu u Milanu.

Inzagi je pod ugovorom sa Interom do juna 2026. godine, a predsjednik Đuzepe Marota je potvrdio da klub namjerava da mu ponudi novi ugovor do 2027. Taj ugovor bi takođe uključivao povećanje plate na oko sedam miliona evra godišnje.

Međutim, sada se pojavljuju detalji o razmjeri ponude Al-Hilala, koja bi sa raznim bonusima dostizala najmanje 30 miliona evra po sezoni. To bi ga učinilo najplaćenijim trenerom na svijetu.

Saudijski sportski kanal "Saudi Sports Company" izvještava da su Inzagijevi agenti vodili dvodnevne pregovore sa klubom, koji želi da on preuzme tim na vrijeme za Svjetsko klupsko prvenstvo, na kojem učestvuje i Inter.

Inzagi je na klupi Intera od 2021. godine i osvojio je jednu titulu u Seriji A, dva Kupa Italije, tri Superkupa Italije i stigao do dva finala Lige šampiona.