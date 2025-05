Ludilo u Seriji A: Inter propustio ogromnu šansu, Milan ostao bez Evrope - Vlahović vodi Juventus u Ligu šampiona!

Pravo ludilo nas očekuje u posljednjem kolu Serije A.

Izvor: Nicolo Campo / AFP / Profimedia

Pretposljednje kolo Serije A, barem kada je u pitanju borba za titulu, nije donijela ništa novo. Ni Inter ni Napoli nisu uspjeli stići do trijumfa te je bodovna razlika ostala ista - bod prednosti za Napoli pa je jasno da će odluka o tituli pasti u posljednjem kolu.

Imaće za čim žaliti fudbaleri Intera koji su dva puta vodili protiv Lacija, ali je na kraju meč završen bez pobjednika pa su tako propustili zlatnu priliku da preuzmu vrh tabele s obzirom da je Napoli odigrao 0:0 protiv Parme u gostima.

Inter je poveo u sudijskoj nadoknadi prvog dijela golom Biseka. Stvari je na početak vratio Pedro u 72. minutu da bi novu prednost "nerazurima" donio Damfriz.

I kada se činilo da će to biti konačan rezultat i da će Inter stići na korak od titule - penal za Lacio! Loptu je "na kreč" namjestio Pedor i pogodio za novo izjednačenje i konačnih 2:2. Duboko u sudijskoj nadoknadi mrežu Lacija je uspio zatresti Arnautović, ali je ovaj pogodak poništen zbog ofsajda.

Inter će u narednom kolu gostovati kod Koma, dok će Napoli na svom terenu dočekati Kaljari.

Milan ostao bez Evrope

Izvor: Raffaele Conti/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Ono što je postalo jasno je da naredne sezone nećemo gledati Milan u Evropi, a za to je zaslužna Roma koja ih je večeras savladala 3:1 i ostavila bez ikakvih šansi.

Roma je do prednosti stigla na samom otvaranju kada je Matias Sule izveo korner, a najviši u skoku bio Đanluka Manćini i glavom pogodio za 1:0.

Primljeni pogodak u ranoj fazi utakmice zakomplikovao je posao Milanu, ali to nije bio kraj problema. Santijago Himenez je laktom udario protivničkog igrača, a sudija nakon gledanja VAR snimka mu je pokazao direktan crveni karton.

Ipak bez obzira na igrača manje, Milan je uspio stići do izjednačenja. Nespretno je reagovala odbrana Rome, lopta stigla do Alehandra Himeneza čiji udarac brani Svilar, ali se u nastavku lopta odbija do Feliksa koji pogađa za 1:1.

Bilo je to sve od prvog poluvremena, da bi Roma do nove prednosti stigla u 58. minutu. Strijelac je ovog puta bio Paredes, koji je maestralno pogodio iz slobodnog udarca. Pitanje pobjednika je i definitvno bilo riješeno u 88. minutu kada je Kristante pogodio za konačnih 3:1.

Roma pred posljednje kolo zauzima petu poziciju sa bodom manje od Juventusa koji drži tu posljednju poziciju koja vodi u Ligu šampiona. "Vučica" će u narednom kolu gostovati kod Torina.

Juventus na korak od Lige šampiona

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Važan trijumf u borbi za četvrto mjesto i Ligu šampiona fudbaleri Juventusa ostvarili su večeras protiv Udinezea rezultatom 2:0.

Izabranici Igora Tudora su se dugo mučili, da bi otpor gostiju uspjeli slomiti u 61. minutu kada je Niko Gonzales pogodio na asistenciju Jildiza. U 88. minutu "tačku na i" stavio je Dušan Vlahović kada je pogodio za 2:0 i doveo svoj tim na korak od Lige šampiona.