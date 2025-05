Edin Džeko se vraća u Seriju A? Osim Fiorentine, još dva kluba iz Italije zainteresovana za "dijamanta"

Sve je više klubova koji bi iskusnog bh. napadača željeli da vide u svojim redovima.

Sve su glasnije priče iz Turske da bi Edin Džeko mogao ovog ljeta da napusti Fenerbahče. Poslije dvije godine u turskom velikanu, bh. napadač čini se da je najbliži povratku u Italiju, gdje je već nosio dres Rome i Intera.

Ranije se pominjalo interesovanje Fiorentine, a sada su se pojavila još dva imena.

Prema najnovijim informacijama iz Italije, uprava Rome pažljivo razmatra mogućnost da vrati Džeku u glavni grad Italije. Iskusni napadač, koji je najavio da planira da igra bar još dvije godine, iza sebe ima uspješnu sezonu u turskoj Superligi, gdje je do sada postigao 13 golova i zabilježio četiri asistencije u 33 utakmice. Klub iz Rima traži pouzdanu rezervu u napadu - igrača koji već poznaje sredinu i koji može da pruži i tehnički i ljudski doprinos u svlačionici.

Uprkos tome što ima 39 godina, Džeko je pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou. Roma, svjesna njegovih kvaliteta i poznavanja rimskog ambijenta, vidi ga kao idealan profil za dopunu napadačkog kadra, ali i kao uzor mlađim igračima.

DRUGI STRIJELAC LIGE U posljednje dvije sezone u Turskoj, Edin Džeko je bio drugi najbolji strijelac Superlige, odmah iza Kšištofa Pjonteka (Bašakšehir), bivšeg napadača Milana.

Pored Rome, i Komo, koji je dobio novu energiju zahvaljujući uticaju Seska Fabregasa, pokazuje interesovanje za iskusnog bh. napadača. Klub iz Lombardije, koji je najprijatnije iznenađenje sezone na Apeninima, želi da poveća svoju konkurentnost u Seriji A, ima namjeru da pojača napad igračem međunarodnog kalibra, koji može da doprinese na terenu i da bude vođa u ekipi.

Iako je Fiorentina ispitivala teren, do konkretnih pregovora nije došlo. Budućnost Edina Džeke i dalje je otvorena, ali je jasno da on želi da nastavi karijeru još najmanje dvije godine. Naredne nedjelje biće ključne za to da li će se povratak u Romu pretvoriti iz zanimljive ideje u stvarnost.