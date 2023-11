Mi smo odigrali bolje nego Juventus! Matić nahvalio Čuku: Moćna Fiorentina bez šanse! Taktički fantastično...

Igor Matić o porazu Čukaričkog protiv Fiorentine.

Fiorentina je savladala Čukarički 1:0 (1:0) u Leskovcu u okviru četvrtog kola Konferencijske lige, a jedini gol na meču vidjeli smo još u osmom minutu. Tada je Enzola postigao gol iz penala koji je prethodno skrivio golman Filipović, da bismo poslije toga gledali nešto nekvalitetniju utakmicu u kojoj je Čukarički mogao čak i do boda. Mogao, ali nije, pošto je Kovač u 53. minutu promašio praktično prazan gol sa pet metara i to je bilo to od "brđana".