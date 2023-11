Marinović najavio derbi: Željo nas jedini pobijedio, a to mnogo govori - moramo biti mirniji i kvalitetniji u završnici

Banjalučki Borac u derbiju 14. kola dočekuje Željezničar (nedjelja, 15.15), sa željom da se revanšira Sarajlijama za jedini ovosezonski poraz u Premijer ligi BiH.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Seriju od osam pobjeda Borca prekinuli su fudbaleri aktuelnog šampiona Zrinjskog, uslijedili su zatim dueli sa Širokim Brijegom (1:0) i Sarajevom (1:1), a niz derbija tim Vinka Marinovića okončaće u nedjelju dvobojem sa sarajevskim Željezničarom (15.15 časova).

Iza Banjalučana je serija izuzetno teških mečeva, u kojoj je Marinovićev tim izašao praktično neokrznut, pa je i dalje lider u Premijer ligi BiH. Tu će sigurno ostati i nakon duela sa Sarajlijama, bez obzira na njegov ishod, s obzirom da drugoplasiranom Zrinjskom "bježi" četiri boda.

Ta sjajna serija pobjeda uslijedila je nakon neuspjeha na "Grbavici", na otvaranju sezone, gdje je Borac doživio jedini ovosezonski prvenstveni poraz, pa će sigurno svim silama nastojati da se revanšira sarajevskim "plavim".

"Seriju derbija završavamo protiv ekipe Željezničara, koja nas je jedina pobijedila u ovom dijelu prvenstva, što govori da se radi o kvalitetnom sastavu. Mi iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje, pogotovo derbije, tako da očekujem da odigramo na istom nivou. Iz mog trenerskog ugla, možda nam nedostaje da budemo mirniji i kvalitetniji u završnici. Ipak, vjerujem da će ova utakmica pokazati da smo u dobroj formi. Želimo da se revanširamo Željezničaru na porazu koji smo doživjeli u Sarajevu i da na pauzu odemo mirno i pripremimo se za zavšretak polusezone. Nadam se da ćemo uz pomoć naših navijača to i ostvariti", poručio je Marinovi u najavi 14. kola Premijer lige BiH.

Mišljenje trenera dijeli i kapiten Srđan Grahovac.

"Čeka nas još jedan derbi u nizu. Ekipa igra sve bolje i bolje, što pokazuju i rezultati. U nizu ovih kvalitetnih utakmica, mislim da smo možda zaslužili i više, iako ostvareno odgovara više nama nego konkurentima. Rastemo kao ekipa i mene kao kapitena to raduje. Zadovoljstvo je da radim sa ovakvom grupom momaka. Pokazalo se da imamo širok kadar, tu su neki koji nisu bili u sastavu, a kada je došlo vrijeme da igraju i pomognu, na pravi način su odgovorili zadacima. Mislim da je to naš najveći kvalitet", poručio je Grahovac.

Tajni između fudbalera Borac i Željezničara nema, tvrdi Grahovac.

"Očekuje nas stari poznanik, jedina ekipa koja nas je pobijedila i sigurno da neće biti lako. Nedjelja je, odličan termin, pred našim navijačima, koje bih ovom prilikom pozvao da dođu u što većem broju i podrže nas u posljednjoj utakmici ove polusezone kod kuće. Idealna je prilika da se svi zajedno skupimo, napravimo pravu domaćinsku atmosferu i ispratimo Željezničar kući bez bodova."

Nakon duela sa Željezničarom, Banjalučane očekuje prava turneja u gostima - četiri duela van Banjaluke.

"Dosadašnji rezultati pokazali su da nam nikakav problem ne predstavlja igranje u gostima. Apostrofiramo stalno da ekipa ima karakter, što pokazuju naši rezultati, tako da tu neće biti problema. Pristup je uvijek isti, znamo za koga i za šta igramo, tako da uvijek idemo na pobjedu bez obzira igrali kod kuće ili na strani", rekao je Grahovac.

"Tokom reprezentativne pauze želimo što bolje da se spremimo za utakmice koje nas očekuju. Ekipa ima karakter, ići ćemo iz utakmice u utakmicu i nastojati da na najbolji način okončamo ovaj dio prvenstva", nadovezao se i Marinović na pitanje o seriji gostujućih utakmica koje "crveno-plave" očekuju do kraja tekuće godine.

Željezničar je u međuvremenu promijenio trenera. Nermina Bašića naslijedio je Abdulhakim Al-Tuvairi, stručnjak iz Saudijske Arabije, koji ipak neće debitovati u Banjaluci, s obzirom da potrebna papirologija još nije završena.

"Da li je to prednost ili nije? Mislim da će se sve dešavati na terenu. Novi šef je već radio sa ekipom, za to kratko vrijeme potrebno je da se ekipa što bolje psihološki pripremi, ali ne mislim da će to predstavljati neku veliku prednost za nas."

REKORDI Nanizao je Borac 24 boda iz osam utakmica, što je rekord koji će biti teško ponoviti. "Satisfakcija svih nas u klubu je da rušimo rekorde. Odrastao sam u ovom klubu i meni je sasvim normalno da na svaku utakmicu idemo na pobjedu i budemo šampioni. Naravno, to nije moguće uvijek. Drago mi je i zbog mlađih momaka, da osjete takvu stvar jer to je DNK koji će oni nositi sa sobom iz Borca ako jednog dana budu igrali u inostranstvu. Takođe i našoj djeci, koja treniraju u klubu, da to bude cilj - da rekorde koje mi postavimo oni ruše", rekao je Grahovac.

Rekordnim nizom pobjeda Banjalučani su se izdvojili na čelu tabele, ali trener Marinović ne želi previše da se zamara brojkama.

"Dobra stvar je što smo napravili takav niz i mi ćemo težiti da i u nastavku prvenstva igramo što bolje. Lično, ne opterećujem se previše sa tim. Bitno mi je da ekipa igra dobro, da osvajamo bodova i to mi je preokupacija", zaključio je Marinović.

PREMIJER LIGA BIH - 14. KOLO:

Subota:

Sloga Meridian - Igman (13.00)

Posušje - Sarajevo (20.45)

Nedjelja:

Tuzla siti - Široki Brijeg (13.00)

Zvijezda 09 - GOŠK

Borac - Željezničar (15.15)

Ponedjeljak:

Velež - Zrinjski (18.00)







