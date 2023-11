Golman se sklonio, lopta u mreži, ali ne važi: Da li ste znali za ovo fudbalsko pravilo? (VIDEO)

Iskusni golman napravio potez o kojem se priča širom svijeta.

Izvor: Twitter/geglobo/printscreen

Na fudbalskoj utakmici u Brazilu dogodila se situacija o kojoj priča čitav fudbalski svijet. Ekipe Korintijansa i Atletiko Mineira odigrale su neriješeno (1:1) 33. kolu tamošnjeg prvenstva, a u centar pažnje dospio je iskusni golman domaćeg tima Kasio (36). Njegova reakcija prilikom indirekta rivala postala je hit.

Nekadašnji čuvar mreže PSV Ajndhovena pustio je da lopta upućena ka njegovom golu završi u mreži, siguran da je to najbolji potez koji može da izvede na ovoj utakmici. Bio je u pravu, iako su mnogi u prvi mah pomislili da je iskusni Brazilac napravio veliku grešku i omogućio protivniku da dođe do prednosti. To nije bio slučaj...

Iako bi se po reakciji trenera reklo da mu je na sekund srce stalo, golman Korintijansa bio je u pravu. U pitanju je bio indirektan udarac i gol ne važi ukoliko dvojica igrača nisu imali kontakt sa loptom prije nego što je završila u mreži. Zbog toga je Kasio odlučio da se skloni sa njene putanje, a da zatim njegov tim počne novu akciju jer ovaj pogodak nije priznat. Pogledajte scenu:

Jogador que conhece a regra é outro nível! Em tiro livre indireto contra o Corinthians (falta em dois toques), Cássio saiu da frente da bola para ela entrar, já que ela foi chutada direto e o gol seria anulado. Mano quase enfartou, mas fora isso deu tudo certopic.twitter.com/ZmK8NMoINY — ge (@geglobo)November 9, 2023

Nakon 33 kola u prvenstvu Brazila Korintijans se nalazi na 14. mjestu tabele, u ligi sa 20 klubova. Čak četiri tima ispadaju iz lige, pa je i ovom slavnom klubu ugroženo mjesto u elitnom rangu za narednu sezonu. Sa druge strane, Atletiko Mineiro je trenutno na šestom mjestu i pokušaće da se plasira na što bolju poziciju kako bi obezbijedio međunarodne utakmice naredne sezone.