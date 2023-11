Kolarov otvorio dušu o porazima Srbije: Otkrio zašto su Hrvati bolji, pa pomenuo Švajcarsku

Nekadašnji srpski fudbaler govorio je o problemima nacionalnog tima, ali i razlici između Srbije i Hrvatske.

Fudbalska reprezentacija Srbije igrala je na posljednja dva Mundijala, odlazak na Evropsko prvenstvo u Njemačku 2024. godine mogao bi da bude važan korak za nacionalni tim - uspostavio bi se kontinuitet pod komandom Dragana Stojkovića Piksija i napravila bi se dobra osnova za korake u budućnosti. Ipak, ne bi sve bilo idealno, kao što nisu ni nastupi na Svjetskim prvenstvima. O tome, ali i o razlikama između Srbije i Hrvatske pričao je nekadašnji kapiten nacionalnog tima Aleksandar Kolarov.

Bivši fudbaler Mančester sitija, Lacija, Rome i Intera u razgovoru sa nekadašnjim hrvatskim internacionalcem Marijom Stanićem dotakao se tema regionalnog fudbala, odnosno neuspeha Srbije i uspjeha Hrvatske u prethodnim godinama. Kolarov ima jasan stav po tom pitanju.

"Hrvatska ima odlične igrače, uz iskustvo. Mislim da smo mi imali dobre igrače. Ivanović, Vidić, Stanković, Matić i ja igrali smo za reprezentaciju u najboljim godinama, ali mi smo svi defanzivci, jedino su Stanković i Matić defanzivni vezni. Od Stankovića je godinama traženo da bude desetka, ali on je bio zadnji vezni koji je imao ekstra šut. Sto puta sam sebe ispitivao. Nikako da dođem do jasnog odgovora. Dugo sam igrao u reprezentaciji, bilo je boljih i lošijih reprezentacija. Dosta se prave poređenja s Hrvatskom. Najteže je u sportu imati kontinuitet, retke reprezentacije imaju kontinuitet kao Hrvatska. Treba biti samokritičan. Nismo bili u nekim situacijama dobri. Ja sam dugo bio u reprezentaciji, nismo imali puno trenera koji su bili na nivou reprezentacije. Mi igrači smo bili spremni, a u reprezentaciji je uvijek bilo 'Ajmo da se stisnemo'. A šta ako se i ovi drugi stisnu? Šta, da uhvatimo loptu u ruke?", rekao je Alkesandar Kolarov u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" i dodao: "Nismo sa stručne strane bili ispraćeni na pravi način. Mi smo bili igrači zadatka, mi nismo imali kreaciju kao Hrvatska, kao vaši igrači koji nose reprezentaciju. To su vezni igrači."

Nekadašnji srpski fudbaler dotakao se nastupima na Svjetskim prvenstvima i tu je pronašao najveću razliku između reprezentacija Srbije i Hrvatske. Podsećamo, Srbija je u Rusiji 2018. i u Kataru 2022. godine završila takmičenje u grupnoj fazi, a Hrvatska na istim turnirima osvojila drugo, pa treće mesto.

"Mi smo izgubili od Švajcarske 2018. godine, u zadnjem minutu smo primili gol iz kontre. Moj osjećaj je bio kod 1:0 za nas, a to sam rekao igračima, da bi nas, da smo igrali još deset utakmica, devet puta dobili. Oni su imali kontrolu cijelo vrijeme, to osjetiš na terenu. Isto nam se dogodilo i u Kataru, bili smo individualno kvalitetniji od Švajcarske, ali oni su znali šta rade. Hrvatska je dobila Brazil na Svjetskom prvenstvu. Brazil je napadao, napadao i napadao, a golman je obranio par šansi. Ali Hrvatska je, kad je imala loptu, znala šta radi. Znala je da odigra pet-šest pasova. Moraš biti realan u nekim stvarima. Naši ljudi nemaju percepciju kako se fudbal igra van Srbije. Gledaju ga malo možda na TV-u i to je to. To je drugi sport. Treba biti realan u nekim stvarima, mi smo tu gdje trenutno jesmo i treba tu da budemo. Hrvatska je tu gdje jeste, i treba da bude tu. Niko ništa nije ovde nekome pomogao ili nešto na sreću", zaključio je Kolarov.