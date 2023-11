Bivša prostitutka prvi put progovorila o noći sa Riberijem i Benzemom

Zahija je bila maloljetna kada je imala odnose sa Riberijem i Benzemom.

Izvor: Instagram/zahiaofficiel/printscreen

Veliki skandal koji je svojevremeno šokirao čitavu Francusku, ali i fudbalsku Evropu, pomogao je bivšoj prostitutki Zahiji Dehar da postane slavna. Djevojka koja je tvrdila da je punoljetna naplatila je 700 evra noć francuskim reprezentativcima Benzemi i Riberiju, koji su godinama kasnije morali da se brane od optužbi za odnose sa maloljetnom osobom.

Zahija je imala 17 godina u trenutku kad je spavala sa dvojicom fudbalera, a iako je nakon toga postala poznata, čak i naplaćivala gostovanja i intervjue, tvrdi da joj je bilo jako teško zbog svega što se dešavalo. Bila je obilježena prije nego što je ušla u svijet odraslih...

"Skandal je dosta uticao na mene jer ga nisam ni tražila, a ni izazvala. Nisam ga ja prijavila niti otišla u policiju. Došli su po mene jer su imali snimke s Benzemom", rekla je Zahija i dodala: "Moje se ime odjednom pojavilo u medijima. To me je navelo da čak počnem da razmišljam o samoubistvu. Kada te tako obilježe, to je nešto najgore što se ženi može dogoditi u ovom društvu, a početi život odrasle osobe nakon toga bilo je jako teško." Međutim, uspjela je da preživi sve to i danas uspješna glumica, dizajnerka donjeg veša i model. Pogledajte kako izgleda Zahija:

"Bio je to jako naporan put. Birala sam između samoubistva i pokušaja prelaska preko svega. Nemoguća je misija bila pronaći posao i raditi stvari koje želim. Znala sam da će svakome muškarcu koji mi se približi reći 'Zašto ideš s njom? Znaš li ko je ona?' To bi me dokrajčilo", ispričala je Zahija Dehar 13 godina nakon noći koja je mogla da joj uništi život.

Podsjećamo, snimci intimnih odnosa maloljetne prostitutke Zahije Dehar isplivali su u francuskoj javnosti i u tim trenucima mogli su da unište karijeru poznatim fudbalerima. Na stubu srama našli su se krilni fudbaler Frank Riberi i napadač Karim Benzema, u tom trenutku velike zvijezde nacionalnog tima. Nakon nekoliko godina obojica su oslobođeni optužbi pred francuskim pravosuđem.