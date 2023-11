Srbija otišla na EURO, oglasio se Iliev - evo šta je rekao o Piksiju

Nakon plasmana Srbije na Evropsko prvenstvo oglasio se Ivica Iliev, koji je hvalio selektora Stojkovića.

Izvor: TV K1/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije izborila je plasman na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, pa će nakon 24 godine prekinuti niz neuspjeha i konačno zaigrati na kontinentalnoj fudbalskoj smotri. U takav ishod vjerovao je i nekadašnji napadač, a kasnije sportski direktor Partizana, Ivica Iliev koji je tokom televizijskog gostovanja pričao o uspjehu "orlova".

Istakao je Iliev da je vjerovao u selektora Dragana Stojkovića, ali da je sad i pred njim mnogo posla kako bi na takmičenju u Njemačkoj tim izgledao kompaktno i kako se ne bi događale greške poput onih iz Katara. Napad je kvaliteta i uigran, svima možemo da postignemo gol, a u odbrani su problemi - ističe Iliev.

"Kada imate takvu veličinu na klupi kao što je Dragan Stojković Piksi, on vam daje takvo samopouzdanje i tu mirnoću, tako da sam stvarno vjerovao da je on čovjek koji će nas odvesti na Evropsko prvenstvo, kao što nas je odveo i na Svjetsko prvenstvo. Vezati tako dva velika takmičenja, ne pamtim kada smo to uradili", kaže Ivica Iliev u emisiji "Uranak" na televiziji "K1" i otkriva zašto je postojao pad u igri protiv Bugarske: "Kao i uvijek malo smo se opustili i kada smo dali prvi gol, već smo vidjeli pobjedu, ali to smo mi. Bilo je teško."

Nekadašnji reprezentativac upozorio je da za reprezentaciju Srbije ne igraju najveća fudbalska imena današnjice i da je to ono što pravi razliku u modernom fudbalu - zbog toga što nemamo u timu Lionela Mesija, moraćemo da se prilagođavamo turnirskim takmičenjima i bolje uigravamo kako nam se ne bi ponavljale greške iz Katara.

"Poslije ovakve utakmice, mi uvijek kažemo da ćemo se valjda naučiti na greškama. Ono što se meni sviđa u ovoj situaciji, djeluje mi da protiv svake ekipe možemo da damo gol. To nažalost pozadi stvara poteškoće i zato primamo te golove iz kontre, međutim, vjerujem da ćemo na EP otići sa drugačijim pristupom, nego što smo otišli na SP. Ipak je to turnirsko takmičenje i nemate toliko vremena da provedete sa ekipom. Vjerujem da će se posvetiti pažnja toj defanzivi. U posljednjih četiri ili pet godina, to nam je definitivno najveći problem", istakao je Iliev i nastavio: "Srbija ima odlične igrače, a ne superzvijezde svjetskog fudbala, a oni prave razliku. Argentina je osvojila SP i Kopa Ameriku, samo zato što imaju najvećeg svog vremena. Ako sklonite Mesija, oni su prosječna reprezentacija, a imaju igrača u mnogo većim klubovima nego što imamo mi. Francusku i ostale jake ekipe prave jedan ili dva igrača koji su najveće zvijezde na svijetu. Španija već desetak godina nije na nivou na kom je bila, jer nema više superzvijezde. Vjerujem da će Dragan Stojković napraviti neke korekcije, više da budu takmičarske za turnir. Mislim da smo tu napravili grešku na SP jer smo imali prevelika očekivanja. Tu je razlika u našem pristupu velikom takmičenju i nekoj realnosti."

Nkadašnji sportski direktor Partizana upoznat je sa kvalitetom stadiona u Srbiji, pa ističe da je popravljanje infrastruke dobra stvar za srpski fudbal i da je to put kojim treba da se ide u budućnosti.

"Teren i stadioni su najvažniji i podižu moral i energiju ekipe, svakog pojedinačnog igrača. Navijači ne razumiju koliko je to bitno za kvalitet igre, ali je i svakom navijaču bitno da se igra na nekom modernom stadionu koji je sličan nekom u Evropi, nego na nekoj ruini koja je prije 30 godina trebalo da se mijenja i sređuje. Mi moramo da iskoristimo ovu situaciju, to je trenutak kada srpski fudbal mora da se podigne za stepenicu više i da ostane na tom nivou. Mnogo teško se stiže, a mnogo lako se gubi stečena pozicija. Volio bih kada bi se sada skupili i sve resurse usmjerili ka tome da se ostane. Infrastruktura je počela da se popravlja, u najavi su novi stadioni i projekti. Kada budemo doveli situaciju da imamo jedno 10 ili 15 kvalitetnih stadiona, vjerujem da će onda biti sve na mnogo višem nivou", zaključio je Ivica Iliev.