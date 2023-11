Piksija će boljeti glava zbog spiska za EURO 2024! Koga će voditi? Moraće da "precrtava", čak ni HEROJ nije siguran

Dragan Stojković Piksi ima možda tek nekoliko igrača koji su sigurni na spisku za EURO 2024, pod uslovom da budu zdrav. Tako recimo na spisku nisu sigurni ni Radonjić, Grujić, pa ni Babić, heroj Srbije koji je protiv Bugarske dao gol za plasman u Njemačku.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo, prvi put poslije 24 godine. Nažalost, nismo to uradili sa stilom, kao što je to bilo recimo protiv Portugala u Lisabonu za put u Katar, nego smo se "provukli" remijem protiv Bugarske na domaćem terenu, tako da su osjećanja pomiješana. Dok s jedne strane logika nalaže da treba da se radujemo, ipak Srbija toliko dugo nije ni učestvovala na Evropskom prvenstvu i ne važi za fudbalsku silu, postoji i druga strana iste medalje koja kaže da sa ovakvom igrom nemamo šta da tražimo u Njemačkoj.

Na sve to, Srbija je pala u četvrti šešir na žrijebu i to znači da će - bar na papiru - dobiti tri teža protivnika, odnosno sami smo sebi krivi ako dobijemo "grupu smrti", to nije ni do kakve sreće. Dobra vijest je da je do turnira u Njemačkoj ostalo više od šest mjeseci i to je sasvim dovoljno vremena da promenimo stvari koje ne valjaju (a mnogo ih je), dok takođe na neki pozitivan način može i da utiče to što nema preterane euforija i visokih očekivanja. A, koga će tamo Piksi voditi?

UEFA je prije mjesec dana donijela odluku koja je sigurno napravila problem selektoru Draganu Stojkoviću, pošto je promijenjeno pravilo za koje se zalagao uoči Katara. Tada je odlučeno da selektori na turnir povedu 26 fudbalera, da bi to pred Evropsko prvenstvo vraćeno na inače standardna 23. To znači manje prostora za manevar, posebno ako se zna da je selektor uvijek saopštavao šire spiskove u slučaju povreda, ali i zbog odlike da mnogo rotira tim, što smo posebno vidjeli na dijelu u toku ovih kvalifikacija...

Piksi je u kvalifikacijama čak 30 fudbalera slao na teren, od čega su čak 23 igrača bili i starteri, tako da se čini da je oko mnogo stvari neodlučan i da će polako - već od prijateljskih u martu - morati negde da "siječe". To neće biti nimalo laka odluka i gotovo sigurno neće biti konsenzusa kao za spisak za Katar, kada je poveo praktično sve igrače koje smo i očekivali.

GOLMANI - Prvi se zna, a ostali?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U ovim kvalifikacijama Dragan Stojković je pozivao sedmoricu golmana, ali osim Vanje Milinković-Savića niko nije stajao na golu Srbije. Samo je Predrag Rajković dobio šansu u prijateljskom meču protiv Belgije, tako da ga možemo smatrati za drugog golmana, dok je oko trećeg velika dilema i vjerovatno će zavisiti od forme uoči Mundijala.

Imamo talentovanog Đorđa Petrovića iz Čelsija, koji još čeka da obuče dres kluba sa Stamford bridža, a tu su još i "Italijani" - Boris Radunović, Filip Stanković i Mile Svilar. Zašto ne pomenuti i Aleksandra Jovanovića koji odlično brani za Partizan ove sezone, možda i Veljka Ilića iz TSC-a, koji nosi dres mlade reprezentacije? Od igrača koje je Piksi pozivao, najmanje šanse da ide na Mundijal ima Dragan Rosić iz Radničkog, odnosno takođe znamo i da je otpala opcija da Vladan Kovačević nastupa za Srbiju, iako je postojala dobra volja da obuče dres "orlova". Dakle, mnogo dilema, a samo tri mjesta.

ODBRANA - Ovdje se ništa ne zna!

Izvor: MN PRESS

Najslabiji dio našeg tima u kome još nije pronađen "trio" koji može da funkcioniše. Najviše puta smo ispred golmana Vanje gledali Strahinju Pavlovića, Nikolu Milenkovića i Nemanju Gudelja, s tim da je fudbaler Sevilje igrao i u veznom redu, dok je bilo još fudbalera koji su bili na štoperskim pozicijam. To su Miloš Veljković i heroj kvalifikacija Srđan Babić, odnosno možda i premalo korišćeni Strahinja Eraković. U ovom trenutku teško da iko od njih ima "zakucano" mjesto na putu za Njemačku, posebno ako znamo da su ih povrede ozbiljno mučile.

Od štopera, pozive su dobijali i Nemanja Stojić (TSC), Erhan Mašović (Bohum) i Mihajlo Ilić (Partizan), ali nisu zaigrali. Problem je što i mnogo drugih rješenja nema... Matija Nastasić (Majorka) se prečesto muči s povredama, Stefan Mitrović (Hetafe) više ne može da odgovori brzinom, dok je utisak da su Milan Majstorović (Dinamo) i Jan-Karlo Simić (Milan) premladi za "A" tim.

BEKOVI - Puno kandidata, malo mjesta!

Izvor: MN PRESS

Zbog specifične formacije u kojoj igramo - i koja teško da će se mijenjati uoči Evropskog prvenstva 2024 - jasno je i da će bar četvorica igrača na spisku (ako ne i više) biti fudbaleri koji mogu da pokriju pozicije lijevog i desnog vingbeka. Na tim mjestima bilo je mnogo promjena u kvalifikacijama, tako da smo lijevo gledali Filipa Kostića, Aleksu Terzića i Filipa Mladenovića, dok se sa desne strane u posljednje vrijeme ustalio Andrija Živković.

Gledali smo tu i Darka Lazovića, Nemanju Radonjića, pa i Filipa Đuričića u nekim varijantama, dok ostaje dilema i koja je pozicija Mijata Gaćinovića. Koristan je na obje strane, može da igra i iza napadača, ali su ga česte povrede sputavale da ostavi dublji trag u reprezentaciji. Uz to, utiska je da možda kvalitetom ne "upada" u 23 za veliko takmičenje.

Ipak, čini se da iako je nabrojan veliki broj igrača, postoji još nekoliko njih koje bi Piksi mogao da testira uoči velikog takmičenja i da definitivno prelomi. Tako bi mogao da mu bude interesantan Kosta Nedeljković iz Crvene zvezde, koga je već znao da hvali u obraćanjima javnosti, dok je pomalo zaboravljen i Milan Gajić iz CSKA. Trenutno igra u formi života, a zanimljivo je da je u ovom timu počeo da nastupa i po lijevom boku. Ne treba zaboraviti ni Mihaila Ristića, a možda ni na Stefana Mitrovića iz Zvezde koji je po Piksijevom ukusu, ali je pao u formi.

VEZNI RED - Treba nam čudo!

Izvor: MN PRESS

Veliku odgovornost za ogroman broj primljenih golova (devet iz 17 šuteva) treba da preuzme vezni red u kome Piksi već dugo ne može da pronađe balans. Ili smo previše ofanzivni i ne pokrivamo dobro kontre ili sa druge strane ne možemo da igramo fudbal zbog nedovoljne kreativnosti igrača na mjestima "osmica". Najviše smo gledali Nemanju Gudelja, koji je i štoper u našem timu, odnosno Sašu Lukića. Sledeći po minutaži je Ivan Ilić, a zatim slijede Marko Grujić, Nemanja Maksimović i Uroš Račić koji su na svakom spisku, ali retko igraju... I zbog toga što će 23 fudbalera putovati u Njemačku, možda najprije ovdje treba tražiti materijal za "precrtavanje".

Na mjestu centralnog veznog mogu da odigraju i ofanzivniji Lazar Samardžić i Sergej Milinković-Savić, a vrijedi pomenuti i pomalo zaboravljenog Darka Brašanca (Osasuna), Mihajla Banjca (Krasnodar), pa možda i Kristijana Belića (Partizan). Ipak, svi se i dalje nadaju da će Stefan Bajčetić reći "da" reprezentaciji, iako više naginje Španiji. Čini se da je bitka za Aleksandra Pavlovića iz Bajerna ipak izgubljena.

NAPAD - S vjerom u Mitra...

Izvor: MN PRESS

Ako oko nečega nema dileme, onda je to da će Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović biti u avionu za Njemačku. Naravno, ako budu zdravi. A, ko će osim njih biti tu? Filip Đuričić je mnoge iznenadio kada je dobio veoma ozbiljnu ulogu kod Piksija - i očigledno ga selektor veoma poštuje - dok će se za mjesto trećeg napadača boriti mnogi. Luka Jović, Petar Ratkov, Dejan Joveljić, Đorđe Jovanović... Sve vjerovatno zavisi od toga u kakvoj formi budu i da li će uopšte imati minutažu u svojim klubovima.

Tu bi spisak potencijalnih kandidata vjerovatno mogao i da se zaključi, ako neko u međuvremenu ne "eksplodira". Teško je vjerovati da bi 18-godišnji Jovan Mijatović (Crvena zvezda) mogao da dobije šansu kada još nije uspeo da se izbori za mjesto startera kod Baraka Bahara.