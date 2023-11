Rade Bogdanović osuo paljbu po reprezentaciji Srbije: "Mi smo provaljeni i Bugari su nas pročitali"

Rade Bogdanović je poslije remija Srbije sa Bugarskom i prolaska na Evropsko prvenstvo istakao kako ovaj tim ima vrlo jasne limite.

Izvor: RTS/Screenshot

Srbija je poslije četvrt vijeka otišla na Evropsko prvenstvo, a nakon remija i prilično loše utakmice sa Bugarskombilo je i upozorenja da u igri "orlova" mnogo toga za sada ne štima. Nekadašnji proslavljeni napadač Rade Bogdanović je istakao da je vrlo srećan plasmanom na Euro, ali da ga je začudila igra našeg tima u drugom poluvremenu.

"Hvala Bogu da smo otišli i čestitamo reprezentaciji na odlasku", rekao je on pa prokomentarisao pad igre ove reprezentacije: "Pa ja sam prokomentarisao na poluvremenu... Ne znam šta su popili kada su onako izašli u drugom poluvremenu na teren. Ali moram iskren da budem ovo je jedna jako skromna ekipa..."

On je istakao da je ovaj tim limitiran u nekim aspektima, a da su očekivanja javnosti uvijek na najvišem mogućem nivou. Sa konstatacijom da su svi očekivali pobjedu protiv Bugarske nije mogao da se složi.

"Ja mislim da je ova reprezentacija koja trenutno igra podobro limitirana svojim kvalitetom. Očekivanja su uvijek jako velika, ali tu ima velikih nedostataka u samoj igri, organizaciji igre, vođenju, zato je uvijek to jedan stres. Ne slažem se da je cijela nacija očekivala da sameljemo Bugare, ja to nisam čuo. Jeste da su oni limitrani, posljednji na tabeli, ali poznajemo mi dobro i našu reprezentaciju. Nije ni čudo što je došlo do pada koncentracije, mogli bi se riječi i discipline, a i nekih taktičkih varijanti koja je proizvela stresnu i problematičnu utakmicu sa hepiendom", smatra Bogdanović.

Selektor Dragan Stojković Piksi je govorio o tome da jsu "orlovi" praktično poklonio dva gola rivalu, ali nije ovo prvi put da se nešto tako dešava. "Mi na svakoj važnoj utakmici primimo jedan gol koji jedan drugom liči. Primili smo takav gol u Rusiji, pa onda protiv Švajcarske... To protiv velikih jakih ekipa ne može da se dešava."

Postavljeno je pitanje i kako dalje? Šta to naš tim mora da uradi do Evropskog prvenstva u Njemačkoj sredinom naredne godine kako bi se na kontinentalnoj smotri prikazao u mnogo boljem svjetlu.

"Kako dalje? Što se tiče samog odlaska jasno je da kada odete prvi put na Evropsko prvenstvo poslije toliko godina da su svi srećni i ushićeni. Postavlja se pitanje zašto sve te godine nisi otišao na Evropsko prvenstvo, a isti su igrači, zadnjih 20 godina isti ljudi rade, selektiraju, vode, treniraju, rukovode itd. Sa druge strane pošto smo otišli da bi osvjetlali obraz i da ne budemo tamo vreća za udaranje kao što smo bili na Svjetskom prvenstvu, moramo mnogo toga da promijenimo. To se večeras vidjelo bez obzira što akteri kažu da je bio pritisak, da je ovakvo i onako... Mi smo večeras imali dvije opcije, da pobedimo ili da igramo neriješeno. A dobrim vremenskim dijelom smo strahovali jer je sve išlo u kontru. Za Euro moramo da se pripremimo, e sad kako i šta tačno to je na selektoru", dodao je Bogdanović.

U nekim ranijim istupima on je kritikovao formaciju i način igre "orlova", a sada je to ponovio. Istakao je da je ovaj tim "provaljen" i da nam nedostaju neke nove taktičke zamisli. "Ono što pričali ovdje i ranije, ovaj sistem igre je jako rizičan, mi smo provaljeni! Naš sistem igre je provaljen, nas su Bugari provalili. Mnogo nam se lakše suprotstaviti jer mi nemamo određene varijante, a to svaka ekipa mora da ima. Potrebno je da imaš neku drugu, treću, četvrtu varijantu da odgovoriš... Danas smo otišli dalje, ali daleko da smo na nivou igre kao kada smo bili bolji od Portugala i pobedili", završio je Bogdanović.