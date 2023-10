"Rade je bezobrazan i loš čovjek!" Aleksandar Pešić odgovorio Bogdanoviću: Da si toliko pametan, neko bi te zvao!

Napadač Aleksandar Pešić koji je u dva mantada igrao za Crvenu zvezdu udario na Radeta Bogdanovića, često stručnog konsultanta srpskih televizija.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić podigao je pravu buru u srpskoj fudbalskoj javnosti intervjuom koji je dao! Prilikom gostovanja popularni "Šilja" pričao je o tome kako ga je Marko Marin otjerao iz Crvene zvezde iako je bio za njegov dolazak, a pomenuo je i da zbog srpskih igrača danas stranci u Zvezdinom dresu igraju Ligu šampiona. Na njegovom udaru našao se i Rade Bogdanović, kojeg nije štedio.

Bivši fudbaler koji je posljednjih godina čest gost u studiju kao stručni konsultant našao se na meti kritika Aleksandra Pešića, a o izjavama golgetera tokom "Informer Podkasta" pričaće se u Srbiji i narednih dana. Pešić je bio veoma oštar kada je komentarisao Radeta, bivšeg reprezentativca koji je u karijeri igrao za Željezničar, Atletiko Madrid i najveći dio karijere proveo u Južnoj Koreji.

"Po meni loš je čovjek, bezobrazan i osjetio je šta prolazi u javnosti. Kad ga sretnem to ću mu reći u lice. On ima karijeru iza sebe, ali osjetio je šta naš narod voli. On izađe i kaže za Avramovića košarkaša da cijelo ljeto trenira, a fudbaleri su sa njihovim starletama po Mikonosu. Ko si ti da pričaš o svemu tome, da si toliko pametan, pa neko bi te pozvao da radiš. Što te neko ne zove da budeš trener, zašto nisi selektor", rekao je Pešić i dodao: "Ne možeš ti da izađeš na RTS i da ponižavaš ljude. Daje izjave da bi kupio poene, ako ga nisu zvali ovdje, što ga nisu zvali u Južnoj Koreji. Ne možeš ti da izađeš i za nekog kažeš da je drvo."

Podsjećamo, Rade Bogdanović je u ulozi stručnog konsultanta i posljednjih dana privukao mnogo pažnje srpske javnosti - komentarisao je igre Nemanje Gudelja u Sevilji, godine kapitena Crne Gore Stevana Jovetića, ulogu Dušana Tadića u reprezentaciji i na kraju rezultat do kojeg je Srbija stigla!