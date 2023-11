Rade Bogdanović opleo po treneru Crvene zvezde: To je "mazalica", tim mu pun Kulibalija!

Rade Bogdanović bez dlake na jeziku o treneru Crvene zvezde.

Izvor: YouTube/K1/Screenshot/MN Press/

Crvena zvezda je ovog ljeta napravila najskuplji tim u istoriji i zbog toga su očekivanja javnosti velika, a kako to obično biva prvi na udaru je trener. Barak Bahar je dobio "žuti karton" od najvatrenijih navijača crveno-bijelih zbog lošijih rezultata od sredine avgusta, dok ga "ne maze" ni drugi. Tako je sada poznati fudbaler Rade Bogdanović u svom stilu "osuo paljbu" po Izraelcu, baš pred ključni meč grupne faze Lige šampiona protiv Lajpciga (utorak, 21.00).

"Može on da uigrava šta hoće, to je takozvana 'mazalica', to je bacanje prašine u oči, on nema kvalitet. Crvena zvezda sa ovim igračima je napravljen da bi parira u Evropi, on sada parira Radniku iz Surdulice ili manjim klubovima sa manjim budžetima", kazao je Bogdanović gostujući u emisiji "60 minuta sa Vladom i Acom" na MaxBet radiju.

"Prividnu stvar je napravila Crvena zvezda da je veliki novac investirala, ali ta količina novca ne oslikava kvalitet fudbalera koji je došao u njene redove. Plata veća od 100 hiljada evra ne govori da je to dobar fudbaler. Vidjelo se u ovih nekoliko kola u Evropi da je Crvena zvezda puna Kulibalija", dodao je Bogdanović koji je tom prilikom mislio na promašaj Crvene zvezde Kalifu Kulibalija, koga je kritikovao dok je igrao na "Marakani".

Ističe da je Omri Glazer dobra zamjena za Milana Borjana, za koga kaže da u posljednje vrijeme nije branio kao što umije, istakao je ida je problem što Katai nema ritam i kuburi sa povredom, ali ne samo to. "Čini mi se da ni sistem trenera Bahara ne trpi jakog individualca u timu koji može utakmicu da riješi jednim potezom. Tu je odabir trenera, ali mislim da je najveći problem to ko je tog trenera odabrao", dodao je Bogdanović i zaključio pričom o Superligi Srbije u kojoj je aktuelni lider Partizan.

"Liga je jako loša. Nema potrebe da se pretvarmo da ne vidimo da se ovdje lopta gura, a ne šutira. Pokušava da se kopira evropski fudbal. Partizan će da bude prvi do kraja jesenjeg dijela sezone, a na proljeće neka mu je Bog u pomoći. Crvena zvezda će da bude šampion. Ova vladajuća struktura u fudbalskom klubu ne može da podnese da ne bude blizu kase i novca Evropske kuće fudbala. Vidjećete VAR i prevare, vidjećete mnogo što šta od onog što smo već viđali na fudbalskim terenima", kazao je Rade Bogdanović.

