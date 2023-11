Zrinjski u problemima pred meč sa Širokim Brijegom: "Praktično pola ekipe je van kadra, ali nema tugovanja"

Privremeni trener Zrinjskog, Mario Ivanković najavio je utakmicu sa Širokim Brijegom.

Izvor: HŠK Zrinjski

Zrinjski je nedavno sporazumno raskinuo saradnju sa dosadašnjim trenerom Krunoslavom Rendulićem.

Aktuelni šampion BiH nije još uvijek imenovao trajnog nasljednika, a dosadašnji pomoćni trener Mario Ivanković će komandovati ekipom u zaostalom hercegovačkom derbiju šestog kola koji se igra u srijedu (18.00) u Mostaru.

U najavi meča sa Širokim Brijegom, Ivanković je o svom imenovanju na mjesto privremenog šefa stručnog štaba.

"Iskreno imao sam neke naznake nakon Krunine smjene da ću doći u taj novi štab kao pomoćnik, no slijed događaja je bio takav da nas je dočekala ova vijest na sastanku da ću ja biti predvodnik novog štaba, prvenstveno za ovu utakmicu dok se ne nađe neko trajno rješenje naravno sa mogućnosti da mi ostanemo tu", rekao je on pa dodao:

"Prvenstveno daj Bože radi nas i radi kluba jer ako mi tu ostanemo to znači da smo napravili dobre rezultate, ali vidjećemo što će biti odmah sutra. Imali smo malo vremena danešto promijenimo, odradili smo dva treninga, spremni smo za utakmicu“

Ivanković je prokomentarisao i poraz u gradskom derbiju od ekipe Veleža 3:0, kao i problemima pred sutrašnji meč.

"Svaki poraz ostavi trag na psihološkom stanju ekipe, ali i sva druga događanja. Jednostavno došlo je do nagomilavanja problema. Više me zamaraju problemi što se tiče igračkog kadra jer praktički naša najbolja tri igrača u zadnjoj liniji ne igraju, imamo probleme sa žutim kartonima (Bradarić i Kiš), praktično pola ekipe je van kadra, ali nije to nikakav razlog za tugovanje i kukanje. Imamo spremnih igrača, željnih i voljnih. Na kraju krajeva svako se bori za sebe i ako je tebi dobro biće dobro i klubu", zaključio je on.