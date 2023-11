Ništa novo - Hrvati slavili uz Tompsona!

Marko Perković Tompson redovan je na repertoaru fudbalske reprezentacije Hrvatske.

Fudbalska reprezentacije Hrvatske plasirala se na Evropsko prvenstvo i to u "pet do 12". U posljednjoj rundi kvalifikacija, Hrvatska je na "Maksimiru" pobedila Jermeniju 1:0 (1:0), a jedini gol postigao je Ante Budimir u 43. minutu. Prije i poslije toga, izluđivao ih je srpski golman Ognjen Čančarević koji je imao čak deset odbrana, a poslije susreta je čestitao Luki Modriću i dobio dres od njega, dok su za to vrijeme Hrvati slavili. Uz koga? Pa jasno je...

Sa razglasa zagrebačkog stadiona puštena je pjesma proustaškog kantautora Marka Perkovića Tompsona "Lijepa li si", oko koje je ranije već bilo mnogo kontroverzi, prije svega zbog burnih reakcija iz Bosne i Hercegovine. Razlog je stih: "Herceg-Bosno, srce ponosno".

To nije prvi put da ova pjesma izaziva reakcije, a još od 2018. godine Zlatko Dalić je zabranio pitanja na ovu temu: "Nemojte mi postavljati takva pitanja. Šta pjevač, kakav pjevač? To je hrvatska pjesma 'Lijepa li si". Tu nije mjesto za vaše pitanje, sad da me pitate o pjevačima... Hrvatska je druga u svijetu, a vi mene pitate o pjevačima, nemojte da me provocirate. Pjevao je pjevač koji je naša himna", rekao je Dalić poslije povratka sa Svjetskog prvenstva 2018. godine.

Podsjetimo, Tompson je često na repertoaru hrvatskih fudbalera, a rado je viđen gost i na proslavama. Pamti se i da su Lovren i Brozović po povratku iz Katara pjevali njegove pjesme u kafani uz skandalozne povike.