Varao me svaki dan, a nije krio! Ljepotica uhvatila slavnog Italijana djelu: Ozbiljno me pretukla! (FOTO)

Slavni italijanski fudbaler Bobo Vijeri uvijek je bio nemirnog duha.

Izvor: Instagram/littlecrumb_/christianvieri/Screenshot

Slavni italijanski fudbaler Kristijan Vijeri (50) važio je za velikog zavodnika i tokom igračkih dana zabavljao se sa velikim brojem žena, sve dok se 2018. godine nije skrasio sa Kostancom Karačolo, sa kojom ima dvoje djece. Ipak, prije toga, bilo je mnogo veza i vezica, a možda je najpoznatija bila sa manekenkom Elizabetom Kanalis.

Njih dvoje su se zabavljali dok je "Bobo" bio na vrhuncu karijere, međutim ni to što je sa jednom od najljepših žena svijeta nije moglo da umiri njegov nemirni duh. Bio je slab na žene i stalno je varao Elizabeti (i druge partnerke), što je i sama manekenka priznala prije nekoliko godina.

"On je vrlo vesela osoba i vrlo osjetljiva na ženski šarm. Varao me sve vrijeme, ali nije to baš dobro znao da sakrije", kazala je ona i dodala da se zbog toga obračunala sa njim: "Mislim da sam to uvijek, ili gotovo uvijek, otkrivala. istini za volju, dobio je nekoliko šamara, poslije čega sam ga ostavila."

Ni sam fudbaler ne krije da je tako bilo, samo dodaje da je platio i automobilom: "Ozbiljno me je pretukla kad sam je naljutio. Toliko sam je razbjesnio da je ključem uništila moj novi Porše", ispričao je Vijeri koji inače nije bio jedini fudbaler s kojim je slavna manekenka bila.

Režinaldo (bivši igrač Fiorentine), kaže da mu je veza sa Elizabetom uništila karijeru:

"Bio sam samo njen pastuv. Elizabeta je ta koja me ostavila i nemam problema to da kažem. Bilo je to intenzivnih sedam mjeseci koji su dio mog života, ali sam svojim golovima dokazao da nisam noćna ptica i čovjek koji samo izlazi po diskotema", ispričao je Brazilac, poslije koga je ljepotica (46) bila sa glumcem Džordžom Klunijem, da bi se udala za Brajana Perija 2014. godine.