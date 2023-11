Crveno-plavi ostali bez prvog golmana: Borac bez Mijatovića do kraja godine!

Loše vijesti za Vinka Marinovića.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučki Borac do kraja jesenjeg dijela prvenstva odigraće još četiri prvenstvene i jednu kup utakmicu,a crveno-plavi će na tim mečevima biti bez prvog golmana.

Reprezentativac Crne Gore Milan Mijatović povrijedio je prednju ložu na meču protiv Mađarske zbog čega je napustio teren u 58. minutu meča, a iz Crne Gore stižu lose vijesti za trenera Borca Vinka Marinovića.

“Poslije dodatnih ljekarskih pregleda ustanovljeno je da će Mijatović odsustvovati sa terena minimalno četiri sedmice”, objavio je crnogorski "Lob sport".

To znači da ćemo Mijatovića na golu Borca gledati ponovo tek u februaru, kada krene proljećni dio sezone.

Podsjećamo Borac će do kraja godine odigrati još pet mečeva, i to sve na gostujućem terenu.

Crveno-plavi će prvo u subotu gostovati Igmanu u Premijer ligi BIH, a neredne srijede očekuje ih gostovanje u Hadžićima kod Radnika u okviru šesnaestine finala Kupa BIH.

U preostala tri kola jesenjeg dijela bh. prvenstva Borac će gostovati redom Slogi Meridian u Doboju, Zvijezdi 09 u Ugljeviku te Posušju.