Borčev trio sa najmlađim navijačima na Trgu Krajine! Napunjene baterije za finiš polusezone (FOTO)

Damir Hrelja, Jakov Blagaić i Nikola Pejović družili su se banjalučkim mališanima u centru grada.

Ovog puta, zborno mjesto bio je Trg Krajine, a "domaćini" su bili Damir Hrelja, Jakov Blagaić i Nikola Pejović, koji su sat vremena uživali potpisujući autograme i fotografišući se sa banjalučkim klincima.

"Sigurno da me raduje da se ovoliko ljudi i djece okupilo. Mislim da treba da imamo ovakvih druženja još više, da promovišemo grad i sport što je moguće više, ali i da što više ljudi privlačimo na tribine našeg stadiona", rekao je za MONDO Jakov Blagaić, koji je dobio nesvakidašnju molbu za autogram...

Jedna navijačica crveno-plavih željela je, naime, da joj se krilni napadač Banjalučana potpiše – na čelo!

"Sigurno da je to najčudniji zahtjev do sada, do sada se nisam susretao sa takvim nečim", sa osmijehom je rekao Blagaić, čiju ekipu do kraja polusezone i prije odlaska na zimsku pauzu očekuju četiri premijerligaška gostovanja.

Redom će rivali biti Igman, Sloga Meridian, Zvijezda 09 i Posušje.

"Očekuju nas četiri teške utakmice, ne igramo više na svom stadionu. Međutim, mislim da smo spremni i da smo iz utakmice u utakmicu pokazali da smo sve bolji i da ćemo ovu sezonu privesti onako kako i treba", istakao je Borčev ofanzivac.

Pogledajte kako je izgledalo današnje druženje na Trgu Krajine:

