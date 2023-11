Marinović čestitao igračima na pobjedi, Alihodžić govorio o pobjedonosnom golu Borca

Pročitajte kako su treneri obje ekipe vidjeli meč u Banjaluci.

Derbi 14. kola Premijer lige BiH između Borca i Željezničara opravdao je sva očekivanja. U ovoj utakmici vidjeli smo pet golova, a na kraju su Banjalučani slavili rezultatom 3:2.

Izabranici Vinka Marinovića stigli su do pobjede u 94. minutu nakon gola Ranka Jokića. Trener crveno-plavih dao je kratak komentar na ovaj meč.

„Čestitao bih igračima na karakteru. Dosta dobro smo odigrali prvih 30. minuta, imali smo rezultat i dosta dobrih šansi za gol, ali ih nismo iskoristili. Željezničar nas je kaznio za tu jednu situaciju i na poluvrijeme smo otišli sa 2:1. Imali smo izgledanu situacija da dožđemo do 3:1, nismo iskoristili to i ponovo je stigla kazna nakon naše greške za 2:2. Poslije toga smo sve morali bacati u napad i na našu sreću došli smo do pobjede“, rekao je Marinović.

Ekipu Željezničara na ovom meču vodio je Haris Alihodžić koji je čestitao Borcu na pobjedi.

„Loše smo otvorili utakmicu, gdje je Borac poveo 2:0. Nakon 30. mintua preuzeli smo inicijativu i imali dvije odlične tranzicije koje nismo iskoristili. Nakon toga uspjeli smo postići pogodak i pogoditi stativu. Drugo poluvrijeme Borac otvara odličnom šansom koju nije iskoristio nakon čega Krpić izjednačuje. Imali smo posjedi i par izglednih prilika koje nismo iskoristili i onda se desi ta 90. minuta... nećemo ništa sada komentarisati, spletom okolnosti primili smo taj pogodak, ali idemo dalje i to je to, čestitam Borcu“, rekao je Alihodžić koji je nakon toga na pres konferenciji govorio i o pobjedonosnom golu banjalučkog kluba.

„Nismo sebi smjeli dozvoliti da dođe do tog prekida. Da li je bio faul ili nije ja ne mogu u ovoj sitauciji komentarisati dok ne pogledam, ali evo po izjavama nekih ljudi uglavnom moglo se svirati, nije se moglo svirati nećemo sada ulaziti u to. Sudija je svirao kraj izgubili smo i čestitam Borcu još jednom“, poručio je Alihodžić na pres konferenciji nakon meča.



