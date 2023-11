Fudbaler pijan izazvao nesreću!? Stigle prve informacije! Policija Baloteliju donijela alkometar - ovako je reagovao!

Odmah mu je oduzeta vozačka dozvola!

Italijanski fudbaler Mario Baloteli (33) doživio je tešku saobraćajnu nesreću u četvrtak uveče, u blizini rodne Breše, gdje je smrskao svoj skupocjeni automobil Audi Q8. Prema prvim informacijama, on je uz pomoć dežurnih ljekarskih službi napustio vozilo, a potom je policija pokušala da mu izmjeri nivo alkohola u krvi, ali je on to odbio!