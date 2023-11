Šta smo pronašli na stadionu Jang Bojsa? (FOTO)

Evo šta smo pronašli na stadionu Jang Bojsa pred meč sa Crvenom zvezdom u Ligi šampiona. /Od reportera MONDA iz Berna, Dušana Ninkovića./

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Stadion na kojem će Jang bojs i Crvena zvezda u utorak uveče odigrati ključni meč za evropsko proljeće okružen je poslovnim prostorom i tržnim centrom sa nekoliko prodavnica koje su dobro poznate i kupoholičarima u Srbiji. Kada je već tako, iskoristili smo priliku da prošetamo i oko stadiona, gdje smo naišli na nekoliko zanimljivih detalja.

Prije svega, klupska prodavnica je jedan od najmanjih lokala u okviru stadiona, ima samo nekoliko kvadrata i Švajcarci su se trudili da mali prostor što bolje iskoriste. Vidjećete na fotografijama kako to izgleda, pošto su artikli izloženi skoro do krova. I cijene su takve - skoro do krova. Dres žuto-crnih u kakvom igraju Ligu šampiona košta simboličnih 120 franaka, što je za nekoliko hiljada dinara skuplje nego dres u Zvezdinoj prodavnici u Beogradu.

Slična je situacija i sa ostalim artiklima, poput privjezaka, zastavica, dukseva, jastuka i lopti, a posebno je zanimljivo kako su Švajcarci procijenili šal za večerašnji meč. Iako nije prilagođen zimskim uslovima već je veoma lagan, šal na kojem su grbovi srpskog i švajcarskog šampiona košta čak 30 franaka, što je oko 3.650 dinara! U poređenju cijene i kvaliteta, verovatno je to najskuplji predmet u prodavnici.

Samo nekoliko koraka dalje, u okviru tržnog centra, nalazi se specijalizovana prodavnica sportske opreme koja je izuzetno dobro snabdjevena. Kopačke, lopte, sva moguća vrsta opreme, ali i fudbalski dresovi slavnih evropskih klubova izloženi su javnosti.

Što se fudbalskih dresova tiče, teško je očekivati da ih neko kupuje na ovakvom mjestu, čak i kada bi se radilo o opremi nacionalnog tima koju "reklamira" Granit Džaka. Dečiji dresovi najvećih evropskih ekipa koštaju 90 franaka, dok je dres za odrasle između 110 i 120. U ponudi su Real, Barselona, PSŽ, Juventus, Roma, Liverpul, Arsenal, Mančester junajted...

