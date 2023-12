Legenda Junajteda "oplela" po Srbinu: To je najveća izdaja, to se ne priča!

Gari Nevil bez dlake na jeziku o Nemanji Matiću i svemu što se dešava oko Mančester junajteda.

Bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić je u jednom od posljednjih intervjua "pecnuo" Crvenu zvezdu i Partizan, ali i svoje nekadašnje saigrače u Mančester junajtedu. Matić je bez uvijanja rekao da se praktično svaki dan dešavalo da isti igrači kasne na treningu, izdvojivši pijre svega dvojicu - Džejdona Sanča i Pola Pogbu, a nije dugo trebalo da i engleski mediji stignu do ovih riječi i da to postane jedna od nosećih vijesti na naslovnim stranama.

To se nikako nije dopalo nekadašnjem kapitenu "crvenih đavola" Gariju Nevilu koji je posebno iskritikovao Matića, kao iskusnog igrača, zbog iznošenja povjerljivih informacija iz svlačionice. Smatra da to nije smio da uradi i da to ni na koji način neće pomoći mladim igračima o kojima je pričao.

"Bio sam prilično mekan prema igračima Junajteda u proteklih 12 mjeseci jer sam se koncentrisao na pogrešne stvari koje su u vezi sa vlasništvom, postoje problemi u klubu da bi igrači tek tako uspjeli sa svim što ih okružuje. Mnogo toga nije kako treba u klubu i nadajmo se da će novi vlasnici to srediti. Ali, to što sam čuo od Matića o kašnjenju me je razbjesnilo", kazao je Gari Nevil do koga su došle Matićeve riječi.

"Najveća izdaja koju možete da imate u svlačionici je kada igrači ili njihovi predstavnici izađu u medije da potkopaju menadžera i druge igrače iz te iste svlačionice. Iskreno, to je neoprostivo", dodao je bivši engleski fudbaler, danas komentator.

Gari Nevil je bijesan zbog svih dešavanja u Mančester junajtedu koji je već duže vrijeme u krizi.

"Kada sam čuo ove priče, pomislio sam, 'evo ih opet, pokušaće da miniraju još jednog menadžera da dobije otkaz i evo još jedna grupa igrača je promašena', tačno znate da se to dešava i da se to namešta. Pomislio sam, 'prestanite da kukate, začepite usta, radite maksimalno naporno i dan kasnije, ponovite sve to', to je sve. Imam simpatije prema njima sada i tome kako je u klubu, nastavljaju se loši transferi, negativnosti, nedostatak sportskog sektora. Dao sam im prilično popusta, ali nemam simpatija uopšte ako neko od njih otkriva priče medijima ili ako kasne", poručio je Nevil.

