Djeco, nemojte u Zvezdu i Partizan! Nemanja Matić: "Sve su me učili kontra, pa otjerali!"

Bivši reprezentativac Srbije ispričao da mladi fudbaleri ne treba da idu u Zvezdu i Partizan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedan od najboljih srpskih fudbalera današnjice - centralni vezni igrač Rena Nemanja Matić (35) ima važan savjet za mlade igrače! Nakon što je njegov nekadašnji saigrač iz reprezentacije Aleksandar Kolarov otkrio kako u Srbiji nije naučio ništa o fudbalu, Matić je ispričao kako su ga u Zvezdi i Partizanu učili pogrešno i da zbog toga klinci treba da izjbegavaju ta dva kluba!

Nekadašnji vezni igrač Čelsija, Benfike, Mančester junajteda i Rome ispričao je da mladi fudbaleri treba da ostanu u svojim sredinama, gdje će moći bolje da napreduju. Svjestan je da nije lako odbiti Zvezdu i Partizan, ali... Na svom primjeru shvatio je da mnogi griješe, pa bi sebi iz djetinjstva poslao jasnu poruku.

"Nemoj da ideš u Zvezdu i Partizan. Mislim da sam gubio vrijeme tamo, a ništa me nisu naučili. Sve što su nas tamo učili, bilo je pogrešno. Kada sam otišao na neki ozbiljniji nivo, sve su me učili kontra. Onda sam sjeo i razmišljao da li je to moguće... Puno roditelja griješi sa tim. Skauti Zvezde i Partizana putuju po Srbiji i traže talente što je normalno. Teško je reći 'ne' kada pozovu Zvezda i Partizan. Ali mislim da djeca prerano odlaze i da treba da ostaju u manjim sredinama jer tu ima dobrih trenera koji mogu da ih razvijaju. Nešto će dobiti kada odu u vječite, ali će puno i da izgube", rekao je Nemanja Matić u intervjuu za "Yu planet".

Matić je već kao dječak osjetio koliko profesionalni sport može da bude surov. Putovao je sa Uba u Beograd, kasnije se i preselio, ali u mlađim kategorijama su stručnjaci procijenili da nije dovoljno dobar Crvenoj zvezdi i Partizanu! Dva najveća srpska kluba su Nemanju - otjerala!

"Možda malo gruba riječ, ali jesu. Možda sam fizikom zaostajao za mojom generacijom. Crvena zvezda je procijenila da nisam za njih i otjerali su me. Već sam bio prešao iz sela u grad i morao sam da nađem neki drugi klub. Pozvao me Partizan da pređem kod njih, bio sam tamo godinu i po dana, a onda su me i oni otjerali. Vratio sam se na Ub...”, ispričao je Matić koji je preko Kolubare otišao u inostranstvo:

"Uvijek sam volio da odem negdje gdje se radi profesionalno. U tom trenutku su Košice bile sjajno organizovan klub. Imali su dobre uslove, velike ambicije, vrhunskog trenera i njemački mentalitet. To mi je bilo potrebno da dodam na moj talenat. Imali smo najmlađu ekipu i osvojili Kup Slovačke."