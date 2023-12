Bivši golman Sarajeva će zbog ovoga biti vječno zahvalan Ivanoviću

Hrvatski golman prisjetio se kako se srpski fudbaler Branislav Ivanović ponašao prema njemu u Londonu.

Izvor: MN PRESS

Hrvatski golman Matej Delač (31) ljubiteljima fudbala u Evropi poznat je po dugoj karijeri u Čelsiju, za koji nikada nije branio - kupljen još kao tinejdžer, zatim poslat na niz pozajmica kako bi se dokazivao, a te povremeno pozivan na pripreme engleskog kluba, Matej je sticao iskustvo i ime u evropskom fudbalu. Ljubiteljima fudbala u Srbiji poznat je kao golman koji je polusezonu branio na pozajmici u Vojvodini, dok je bio mladi reprezentativac Hrvatske.

To nije jedina veza koju ima sa našom zemljom. Kada je odlazio u London najbolji prijatelji bili su mu Branislav Ivanović i Nemanja Matić, tadašnji srpski reprezentativci. Sa njima dvojicom napravio je klan, a o tome koliko su uticali na njegovu karijeru - posebno iskusni defanzivac - morao je još jednom da progovori. Ovog puta otkrio je malo poznatu priču o periodu kada se oporavljao od teške povrede.

"Nemam šta reći! Evo, kao što sam rekao za Čeha, tako isto Bane Ivanović sa ove druge strane. Uzor i kao otac i kao profesionalac. Baš su me prihvatili. Predivni momci. Bane je težak tip, ne otvara se prema previše ljudi, ali kad se otvori jako je dobar. Sa Nemanjom Matićem sam bio na pozajmici u Viteseu, on mi je isto jako puno pomogao u svemu. Zahvalan sam na tome, ali Bane... Za mene je to nevjerovatno, da se neko tako ponaša prema nekom čovjeku. Ja sam za njega klinac. Imam jedan primjer", rekao je Matej Delač u podkastu Inkubator i zatim ispričao do sada nepoznatu priču iz dana u Londonu:

"Kad sam pokidao ukrštene ligamente, u Sarajevu sam bio na pozajmici, vraćam se u London i idem na operaciju. Obavim operaciju i tri nedjelje sam na štakama. Treba neko da mi pomogne. Sadašnja supruga, tadašnja djevojka, nije bila u prilici da dođe. Ko će me voziti, šta ću, kako ću? Kaže tim menadžer 'Ideš kod mene u stan, moja djevojka i ja ćemo ti pomagati'. Ja kao 'Ok, idem gdje god me stavite' Šta ću drugo reći."

Ali, onda se u priču uključio i nekadašnji defanzivac Čelsija i reprezentacije Srbije. Branislav Ivanović je odlučio da Mateja Delača "preseli" u svoj dom, a tamo mu obezbijedi najbolje moguće uslove za oporavak od teške povrede. "Kaže Bane 'Ne, ide kod mene!'. On ima četvoro djece! Kaže 'Ide kod mene, imamo mi sobu, tamo će spavati. Imamo sve, ja ću mu pomoći, tu je moja žena, svi će pomoći'. A što, da li je morao to da kaže? Mogao je reći da me pošalju tamo negdje. On je imao svoje utakmice, to je bilo usred sezone. Čovjek mi donosi da jedem, stavljaju mi led jer poslije operacije ukrštenih ligamenata mora da se hladi, donio sto za masažu, stavio mi sve...Ono, fenomenalno", ispričao je Delač, koji je otkrio i da Branislav Ivanović ne navija ni za Zvezdu ni za Partizan.

Kada je Matej Delač bio na pripremama Čelsija, u Londonu se stvorila prava mala balkanska kolonija. Pored Branislava Ivanovića i Nemanje Matića tu je bio i golman Asmir Begović, a njih četvorica provodili su najviše vremena. Sve to nije moglo da promakne Murinju. Žoze je zato jednom prilikom napravio sjajnu foru za ručkom.

"Sjedimo i jedemo u kantini, Bosanac, Hrvat i njih dvojica iz Srbije. Tu kroz vrata ulazi Murinjo i u čudu 'Hrvat, Srbin i Bosanac se smiju i pričaju. Ček, ček, stani', uslika nas i ode. Šta je s ovim? Vraća se i dijeli nam papire, svakom daje sliku i kaže 'Dijelite ovo u svojim zemljama, da se vidi da možete biti dobri!'. On baš sve zna. Sve prati", rekao je Delač.

Matej je ponikao u Interu iz Zaprešića, ali je kao tinejdžer postao igrač Čelsija. Odlučio je da odbije ponude Hajduka i Dinama, pa da odmah pređe u jedan od najboljih timova Evrope, koji ga je tih godina pripremao za budućnost. Ostao u Interu dok nije postao punoljetan, kasnije je kao pozajmljeni igrač nosio dres Vitesea, Dinama iz Čeških Budejovica, Vitorije Gimaraeš, ponovo Intera, Vojvodine, Sarajeva, Arl-Avinjona, Sarajeva i Muskrona. Nakon sedam godina napustio je Čelsi i potpisao za danski Horsens u kojem brani već šest godina.