Murinjo predvidio katastrofu, a oni ga otjeralo!

Obraćanje Žozea Murinja koje je osvjestilo sve u Mančesteru. Ili nije?

Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo, jedan od najznačajnijih fudbalskih trenera u 21. vijeku, rekao je Mančester junajtedu šta mu se događa i to bez uvijanja. Sjedio je na klupi velikana sa Old Traforda dvije i po godine, od maja 2016. godina do decembra 2018, osvojio Ligu Evrope, bio drugi na tabeli Premijer lige, što je poslije njega ponovio Ole Gunar Solskjer... I kao i uvijek - imao je spremne odgovore na kritike.

Dok Junajted još dolazi sebi od bolne eliminacije iz Lige šampiona ove sezone (kao posljednjeplasirani u grupi iza Bajerna, Kopenhagena i Galatasaraja) i dok se sprema da u desetkovanom sastavu gostuje Liverpulu u nedjeljnom derbiju (17.30), i dalje odzvanjaju riječi koje je tada izgovorio Žoze Murinjo, govoreći o "fudbalskom nasleđu" kluba koji je vodio kroz težak period. Doduše, taj težak period traje na Old Trafordu već deset i po godina, kada je ser Aleks Ferguson otišao poslije svoje 13. titule prvaka Premijer lige - i posljednje Junajtedove.

"Postoji nešto što sam nazivao 'fudbalskim nasljeđem'. Posljednji put kada je Mančester junajted igrao u finalu Lige šampiona, bila je 2011. godina. Od 2011. ovo se događalo - 2012. ispao je u grupnoj fazi Lige šampiona, a bila je skoro ista kao naša ove sezone, Benfika, Bazel i Galati iz Rumunije. Ispao je. Godinu posle, 2013. ispao je u osmini finala LŠ, a ja sam bio na drugoj klupi (Realovoj, prim novin). 2014. ispao je u četvrtfinalu, 2015. nije bilo evropskog fudbala. 2016. se vratio u evropski fudbal i ispao u grupnoj fazi Lige šampiona, ušao u Ligu Evrope i u drugom krugu eliminacija ispao. 2017. je igrao finale Lige Evrope, osvojio Ligu Evrope sa mnom i vratio se u Ligu šampiona. 2018. osvojio je prvo mjesto u grupi, sa 15 osvojenih bodova od mogućih 18 i ispao u osmini finala. Dakle, u sedam godina, sa četiri različita menadžera, jednom se nije kvalifikovao za Evropu, dva puta je ispao u grupnoj fazi, a najbolji učinak je bilo četvrtfinale Lige šampiona. To je fudbalsko nasljeđe", govorio je Murinjo.

U trenutku rastanka sa Junajtedom, u decembru 2018, Murinjo je ostavio za sobom tim u nokaut fazi Lige šampiona, koji je Ole Gunar Solskjer vodio do četvrtfinala protiv Barselone, nakon što je senzacionalno eliminisao Pari Sen Žermen pobedom na Parku prinčeva u Parizu rezultatom 3:1. To je ostao najveći uspjeh "crvenih đavola" do danas, jer su poslije toga igrali Ligu Evrope i došli do polufinala 2020 (pod Solskjerom), potom su 2021. igrali finale Lige Evrope i izgubili od Viljareala (pod Solskjerom, takođe), a poslije toga su pod vođstvom Ralfa Ragnika ispali u osmini finala LŠ. Prošle sezone, u prvoj godini Erika Ten Haga, Junajted je stigao do četvrtfinala Lige šampiona. Pozabavimo se sada Premijer ligom.

"Ako hoćete o Premijer ligi. Posljednja pobjeda bila je 2013. godine i u četiri uzastopne sezone Junajted je završio četvrti, peti, šesti i sedmi. U posljednje četiri godine, najbolji učinak bilo je četvrto mjesto. Ovo je fudbalsko nasljeđe. Kada sam stigao u Real Madrid, znate li koliko igrača je igralo u četvrtfinalu Lige šampiona? Ćavi Alonso sa Liverpulom, Iker Kasiljas sa Real Madridom i Kristijano Ronaldo u Mančester junajtedu. Ovi podaci su fudbalsko nasljeđe", govorio je Murinjo tokom rasprave sa novinarima.

Kao što smo naveli, Murinjo je vodio ekipu do mjesta vicešampiona Premijer lige, što je poslije njega ponovio i Soslkjer 2021, ali je Junajted između tih sezona dva puta bio šesti i dva puta treći, kao i prošle godine. A na drugoj, plavoj strani Mančestera, situacija izgleda potpuno drugačije. "U posljednjih sedam godina, najlošija pozicija Mančester sitija u Premijer ligi bila je četvrta pozicija. U posljednjih sedam godina, Mančester junajted bio je šampion tri puta, jer će sljedeće nedelje osvojiti i treću titulu, a dva puta je bio drugi. To je fudbalsko nasljeđe. Znate šta je takođe nasljeđe? To su Otamendi, Kevin De Brujne, Fernandinjo, Silva, Sterling, Aguero. To su investicije iz prošlosti, a ne iz posljednje dvije godine. Znate gdje su mnogi igrači koji su prošle godine napustili Junajted? Pogledajte gdje igraju, kako igraju i da li uopšte igraju. To je fudbalsko nasljeđe", slegnuo je za kraj ramenima Murinjo.

I zaista, pogledajte kako izgledaju sezone Mančester sitija u poslednjoj deceniji i o čemu je "Posebni" govorio. Spisak šampiona Premijer lige od 2012 godine, sa akcentom na podataj da je Pep Gvardiola preuzeo "građane" 2016:

2011/12 Mančester siti

2012/13 Mančester junajted

2013/14 Mančester siti

2014/15 Čelsi

2015/16 Lester

2016/17 Čelsi

2017/18 Mančester siti

2018/19 Mančester siti

2019/20 Liverpul

2020/21 Mančester siti

2021/22 Mančester siti

2022/23 Mančester siti

Murinjo je očigledno znao i šta radi i šta govori na Old Trafordu, a navijači i javnost možda to nisu htjeli tada da prihvate kao uspjeh. On sada već treću sezonu vodi Romu, doneo joj je evropski trofej Konferencijske lige, a njegov trenutni zbir na Olimpiku je 66 pobjeda, 33 remija i 35 poraza. Prije toga, on je godinu i po vodio Totenhem i dobio otkaz pred finale FA Kupa, pa je to ostao jedini tim sa kojim nije osvajao pehare. Sa Romom je prošle sezone prvi put izgubio evropsko finale, jer je na penale ostao bez trofeja Lige Evrope, u meču protiv Sevilje u Budimpešti.

Sa druge strane, Mančester junajted pod vođstvom Erika Ten Haga ponovo prolazi kroz snažne turbulencije i poslije eliminacije iz Lige šampiona u grupi i Liga-kupa u prvoj utakmici (protiv Njukasla, 0:3) u Premijer ligi pred veliki derbi Premijer lige na Enfildu zauzima tek šestu poziciju, sa deset bodova manje od tima Jirgena Klopa, koji je prvi.