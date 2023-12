ZAŠTO JE HAJDUK NAJVEĆI – u šopu prodaju više nego što su budžeti klubova iz BIH!

Dok klubovi iz PLBIH muku muče sa finansijama, navijačima nude sezonsku ili dres, klubovi u Hrvatskoj zarađuju ozbiljan novac, a primjer za to je Hajduk. Zašto je to najuspješniji klub kada je u pitanju marketing i prodaja, objasnio je za MONDO stručnjak iz ove oblasti.

Izvor: Shutterstock

Dok su klubovi iz PLBIH prošlu godinu završili sa minimalnom dobiti poput Željezničara i Borca (71.844KM i 117.891 KM) ili u velikom minusu kao Sarajevo (-998.384KM) najveći hrvatski klubovi, Dinamo i Hajduk su prošlu godinu završili sa dobiti, koja je i kod jednih i kod drugih iznosila oko milion evra, odnosno dva miliona KM.

Ono što je posebno zanimljivo je na koji su način klubovi u Hrvatskoj zaradili novac, ne računajući transfere igrača, koji su obično glavni izvor prihoda za najveće klubove u regionu.

Splitska gradska skupština prošle sedmice usvojila je finansijski izvještaj Hajduka, a na ovoj sjednici se još jednom potvrdilo da je ovaj splitski klub marketinški najprivlačniji klub u Hrvatskoj, pa i šire. Dokaz za to je podatak da splitski Hajduk godišnje u svom zvaničnom šopu zaradi više nego što iznose budžeti većine klubova iz Premijer lige BIH.

Hajduk je naime u prošloj godini imao ukupan komercijalni prihod od 37,94 miliona kuna, a najveći dio od toga zaradio je prodajom proizvoda u zvaničnom šopu - čak 32.242.431 kunu, odnosno oko 4,5 miliona evra ili 9 miliona KM!

Poređenja radi, budžet banjalučkog Borca u prošloj godini iznosio je oko 6 miliona KM, a sarajevskog Željezničara nešto manje od 5 miliona KM.

Daleko manje od Hajduka zaradili su ostali hrvatski klubovi, Dinamo, Rijeka i Osijek. To će vjerovatno biti slučaj i u 2023. godini, s obzirom da su čelnici Hajduka na sjednici splitske skupštine saopštili da su trendovi rasta nastavljeni i u ovoj godini, pa se može očekivati još veća zarada splitskih "bilih".

O tome zašto je Hajduk najuspješniji klub kada je u pitanju marketing i prodaja, za Mondo je govorio Marijan Palić, osnivač i vlasnik konsultanstke kuće "Atomski marketing“, koji na početku razgovora ističe da ćemo o konkretnom prihodu u 2023. moći govoriti tek naredne godine kada budu objavljeni izbještaji, ali da nema sumnje da je Hajduk marketinški najuspješniji klub.

"Prošle godine prodaja proizvoda Hajduka je iznosila 32.242.431 kuna (oko 4,5 miliona evra, op.a.), a taj broj jejoš je frapantniji kad se poredi sa 2021. godinom kada su imali 12.216.081 kuna.Dakle, praktički su skoro tri puta više zaradili u prošloj godini. U istoj godini Dinamo je od prodaje proizvoda imao 20.980.080 kuna, Rijeka 12.181.000 kuna, a kada su u pitanju četiri najveća hrvatska kluba najmanje je imao Osijek 1.589.350 kuna. Tu treba reći da Osijek u 2022. nije imao novi stadion, ni službeni šop, tek ove godine prešao je na Pampas, sada ima šop koji dobro radi, tako da vjerujem da će dosta dobro zaraditi“, rekao je Palić.

Hajduk je u posljednje dvije sezone osvajao Kup Hrvatske, ali ono najvažnije, šampionsku titulu njegovi navijači čekaju već 18 godina. Uprkos tome,upravo njegovi navijači su najvjerniji, ne samo u Hrvatskoj, već u regionu i to je jedan od važnih faktora.

"U oktobru su objavljeni podaci o posjeti na stadionima u regionu i prvi je ubjedljivo Hajduk sa 25.879 gledalaca u prosjeku, zatim idu Crvena zvezda sa 13.336, Sarajevo sa 10.158, Osijek sa 7.778 i Dinamo sa 7.236 gledalaca po utakmici. Dakle u Top 5 tri su hrvatska kluba. Zašto spominjem Osijek? Povezujem Osijek jer tih 8.000 ljudi i šop će sigurno generisati veći prihod u 2023. godini“, rekao je Palić,a onda se vratio na to zašto Hajduk najviše zarađuje od svojih navijača.

Izvor: STR/EPA

"Što se tiče Hajduka oni su mnogo uložili u marketing. Koliko ih pratim, pogotovo otkako je došao predsjednik Lukša Jakobušić, on se dosta bazirao na taj biznis dio i okupio je dosta telentovane i kvalitetne ljude iz marketinga, mlađu ekipu i uložio je u jako dobar i stručan tim. Oni su pokrenuli i Hajduk digital TV, fokus im je bio na sam šop i dizanje prihoda. Oni imaju jaku bazu navijača, iako dugo ništa nisu osvojili i dalje su najposjećeniji klub, i dalje imaju najveće prihode od prodaje, ali ipak ti moraš da znaš kvalitetno raditi da bi ti postigao takve rezultate", ističe Palić i navodi primjere kvalitetnog marketinga Hajduka.

"Evo recimo nedavno su pustili u prodaju svoj gel za tuširanje, pa božićnu kolekciju, imaju kolekciju proizvoda za životinje, što ne znam da li ima ijedan klub u regiji. Ono što je zanimljivo, šire se u Dalmaciji, u samom centru Zadra koji je jedan od najjačih turističkih gradova su otvorili svoj šop što isto pokazuje koliko im je značajna prodaja i širenje baze navijača. Oni su imali prije dvije sezone majicu s Mišom Kovačem.Isto tako s obzirom da Hrvatski nogometni savez, sa kojim su dosta onako na suprotnim stranama, ima slogan 'Obitelj', oni su složili svoju kolekviju 'Prgava familija' i u biti su kreirali proizvode majice, privjeske, šalove, maske za telefone i jako puno navijača je to počelo kupovati, pa su generisali prihod pričom koja je jako zanimljiva. To pokazuje da maketing tim radi, osmišljava nove stvari, a isto tako i prati šta se dešava oko kluba. Šlag na tortu je njihova ikona Marko Livaja, kojeg navijači Hajduka smatraju božanstvom i koji je dodatno podigao prodaju. Ne znam da li ima ijedan navijač Hajduka koji nema nešto od Marka Livaje. Još kad uzmeš u obzir da su poslije dugo vremena i prvi na tabeli u prvenstvu i sve to zbrojiš, vjerujem da će im ova godina biti i mnogo bolja, pa i od te brojke od 37 miliona , da će to biti prihodi biti nevjerovatni. Evo sad imate situaciju, ti kad uđeš u njihov web shop izađe ti obavještenje da zbog operećenja ne mogu da garantuju rok dostave do 22. što govori o trenutnoj prodaji"

Palić podsjeća i da Hajduk ima najveći broj registrovanih članova kluba u regiji, više od 100.000.

Izvor: Screenshot

Iako Dinamo godinama dominira hrvatskim fudbalom, na ovom polju "gubi" od Hajduka.

"Tu je dosta parametara - loš stadion, rezultatska kriza, marketing nije na nivou Hajduka. Vidjećemo kakva će biti situacija sa izgradnjom novog stadiona, dosta se o tom sad priča, sigurno će dosta rasti. U svemu tome vidim priliku za Osijek nakon izgradnje novog stadiona, kao i za Rijeku koja jako dobre rezultate ima. Imaju popunjen stadion koji je manjeg kapaciteta, ali i oni su najavili izgradnju nove Kantride i kod njih se radi dobar rezultat kad je u pitanju prodaja proizvoda. Kad su u pitanju hrvatski klubovi to se svodi na ta tri kluba i Osijek, dok ostali klubovi nažalost nemaju neki potencijal“.

Moderni stadioni, ističe Palić, jedan su od uslova za komercijalne prihode, a iako je njegov Poljud izgrađen prije 44 godine, Hajduk se trudi da prevaziđe taj ograničavajući faktor, što bi trebali da slijede i drugi klubovi koji su u takvoj situaciji.

"Iako imaju stari stadion oni su orjentisani ka biznisu. Oni su napravili oko stadiona ulaze, taj neki 'prsten', pa uđeš u taj sektor gdje možeš popiti piće, jesti, kupovati proizvode, tako da praviš prihode. Iako je stari stadion gledaju se neki novi modeli kako se može doći do komforta navijača i većeg prihoda kluba“.

Dok najveći hrvatski klubovi zarađuju ozbiljan novac, klubovi u BIH dosta zaostaju, ono što nude navijačima je jako skromno, uglavnom se svodi na sezonsku kartu, ulaznicu i dres, a poražavajuća činjenica je da dosta klubova u najvišem rangu Premijer ligi BIH uopšte i nema klupski šop.

"Mislim da je to loše iz više razloga. Prvi je taj da nemaš prihode. Opet se vraćam na taj Osijek, u izvještaju za ovu godinu vidjeće se koliki je taj rast prihoda sada kada imaju svoj šop. A prihodi nisu beznačajni. Rijeka je imala 12 miliona kuna, Dinamo 20, Hajduk 32 miliona. To su jako velike brojke. A druga stvar je povezivanje sa navijačima. Kako da se povežeš ako nemaš nešto opipljivo? Šta god da voliš, film, seriju, klub... ti voliš da imaš npr. šolju za kafu, majicu ili nešto sa čim bi se ti povezao. U suštini, velika šteta je samom brendu i klubu, ako nema nešto što može da ponudi navijačima. Koja je razlika između brendova i klubova? Svi brendovi žele imati svoje fanove, svi oni žele imati ljude koji su zaluđeni tim brendom, a klubovima su ljudi stvarno zaluđeni, navijači su zaluđeni klubom. U suštini ti treba neko reći evo samo 'plati to'. Ja sam npr. hrpu novaca potrošio na Osijek, imam godišnju ulaznicu iako živim u Zagrebu. Imam razne majice i sl. Klubovi gube jako mnogo novca i gube povezanost sa navijačima ako nemaju svoj šop. Mislim da je to velika šteta, pogotovo danas kada možete nabaviti proizvode dosta povoljno, možete napraviti stvarno kvalitetne priče s šopovima, makar i sa samo nekoliko proizvoda“, ističe Palić.

Hajduk‚ pa nekoliko mjesta prazno "Iskreno mislim da je Hajduk ubjedljivo prvi u marketingu i prodaju, pa onda dugo dugo niko, pa onda ovi neki klubovi koji imaju ogromnu bazu navijača koji po inerciji rade jer to moraju da rade. Tu mislim i na Zvezdu i Partizan, Sarajevo i Željezničar, kojeg sam ranije pratio i imali su dosta zanimljivih stvari. Zvezda i Partizan su u košarci mnogo kvalitetniji kad su u pitanju marketing aktivnosti nego fudbal, što mi je fascinantno, ali opet imaju modernu dvoranu i vjerovatno im je lakše raditi neke inovativne stvari nego kad dođeš u klub koji je tradicionaln, koji ide na rezultat. Sa dvoranama je puno udobnije kvalitetnije i to je možda jedan od razloga zašto se mogu kvalitetniji sadržaji raditi za navijače".

Neki od klubova u BIH koji nemaju svoj klupski šop prepustili su to samim navijačima, ali to prema njegovom mišljenju nije najbolje rješenje iz više razloga.

"Evo Hajduk mnogo vodi računa o tome šta se prodaje pod njihovim imenom. Znaju se sa službenog profila javiti raznim stranicama da maknu proizvode sa njihovim obilježjima. Klub želi da zaradi, što je i logično, jer će opet ulagati taj novac u klub, u igrače, u kadar, infrastrukturu... A kada to prepustiš to navijačima, to je cool, ali ko zna da li će ti navijači poštovati tvoj brending, tvoje poruke i sl. tako da ti ostaješ bez velikog prihoda. Naravno, navijači mogu da prodaju neke svoje proizvode, ali koji su vezani za navijače".

Kada se govori o šopovima fudbalskih klubova, jedno od pitanje je i ono da li klubovi treba da se šire van svog grada otvaranjem šopova u drugim gradovima i da tako rizikuju da oni budu uništeni od strane navijača tamošnjih klubova. Hajduk se odlučio za to, ali je splitski klub i u ovom slučaju poseban, s obzirom da za Hajduk ne navijaju samo u Splitu, već i u cijeloj Dalmaciji, u šta se uvjerio svako ko se jednom provozao jadranskom magistralom kroz Dalmaciju.

"Ono što treba gledati je isplativost. Imaš izbor da gledaš u smislu evo mi smo jaki, mi smo veliki i mi smo tu i u vašem gradu, pa onda biti u minusu, a imaš izbor i da gledaš isplativost. Vidjeli ste slučaj Juventusa koji je otvorio svoj šop u Rimu. Očigledno je da su razmišljali da im je isplativo, imaju tamo bazu navijača, a Roma je na kraju tvitala 'evo konačno nešto u Rimu što ne trebate vidjeti'. Hajduk, iako u cijeloj Hrvatskoj ima dosta navijača, njima je baza cijela Dalmacija. A kako Zadar nema prvoligaša, oni su išli da tamo otvore šop, jer su znali da tu niko neće razbijati. Ali da otvore u Slavoniji ili u Zagrebu vjerovatno bi bilo neke štete, pritisaka. Najbolje se fokusirati na jednu kvalitetnu prodavnicu u svom gradu koja će imati mnogo kvalitetnih proizvoda, koja će imati sve 'od igle do lokomotive ', da si svako može priuštiti bar stiker, a uz to otvoriti internet prodavnicu da bi svako mogao da naruči sebi nešto i tako podrži klub, iako ne živi tu“, zaključio je Palić.